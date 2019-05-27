بنرزت: النيابة العمومية تحقق مع 5 أشخاص بينهم ممرضة وطبيبتين في جرائم تدليس ومسك وصفات طبية غير قانونية

Lundi 27 Mai 2019



وات

- قضت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بإحالة 5 أشخاص، بينهم ممرضة وطبيبتين تعملن بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، على أنظار قاضي التحقيق لسماعهم في جرائم تدليس ومسك واستعمال مدلس، والادلاء على سبيل المجاملة من قبل الطبيب بشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة تتعلق بصحة شخص، ومخالفة القرارات الصادرة له، بحسب الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية ببنزرت وليد عاش بالله.وأوضح ذات المصدر، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن المحكمة أصدرت قرارها بايقاف 3 أشخاص من بين الأفراد الـ5 المحالين على التحقيق بينهم امراة والممرضة المشار إليها آنفا، فيما قررت الابقاء على الطبيبتين بحالة تقديم.وذكر أنه في إطار تحقيق أمني سابق مع شخص مشتبه فيه من أجل مسك وترويج واستهلاك مواد مخدرة وتتبع مصدرها، كشف الاخير أنه يتحصل عليهاوفق الشروط القانونية بوصفة طبية من المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة، إلا أنه وبالتدقيق في ملفه الطبي، اثر الحصول على التساخير القانونية، تبيّن احتواءه جملة من التجاوزات والتي منها وجود اكثر من ملف طبي باسمه وحصوله على الوصفة الطبية في غير توقيتها المعلوم والواجب صحيا وقانونيا.وبمزيد التحري والبحث تم اكتشاف علاقة هذا الاخير بامراة والتي اعترفت بالتحري معها انها بدورها على علاقة بممرضة تعمل بالمستشفى والتي مكنتها من وصفة طبية عن طريق طبيبة بالمستشفى باسمها دون ان تتولى الكشف عليها، وفق ذات المصدر.من جانبه، أكد المدير الجهوي للصحة ببنزرت، جمال السعيداني، في تصريح لمراسل (وات) أن مصالحه تولت، حال إخطارها بالامر، فتح تحقيق اداري معمق في الغرض بالتنسيق مع الهياكل المسؤولة كالتفقدية الطبية والتفقدية الصيدلية.وأعرب، في ذات الإطار، عن اسفه وكل الاطارات الادارية والطبية وشبه الطبية العاملة بالمستشفى وكل منظومة الصحة بالجهة لهذ التجاوز، منزّها الجميع عن كل تلك المظاهر التي تعد من قبيل الامور الشاذة، وفق تعبيره.