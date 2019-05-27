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الحرس الديواني: حجز 542 اطارا مطاطيا مهربا من الجزائر

Lundi 27 Mai 2019

Lundi 27 Mai 2019
باب نات - تمكنت وحدات الحرس الديواني بكل من الرقاب والقيروان والمهدية وصفاقس من حجز خمس شاحنات محملة ب542 إطار مطاطي لعجلات مختلفة الأحجام تم تهريبها من القطر الجزائري وانطلقت من مدينة سيدي بوزيد نحو كل من القيروان والمهدية وصفاقس. حيث بدأت العملية بمطاردة قامت بها فرقة الرقاب لرتل من الشاحنات المذكورة على مستوى منطقة " المكارم" وعمدت على إثرها إحداها إلى قطع الطريق أمام سيارة الدورية لإيقاف المطاردة، مما أدى إلى حدوث اصطدام تسبب في أضرار مادية للسيارة الإدارية وشاحنة التهريب وإصابة الاعوان وسائق الشاحنة.




وبالتنسيق الفوري مع فرق الحرس الديواني بالولايات المجاورة، تم تعقب بقية الشاحنات الفارة وإيقافها محملة بالبضائع المهربة التي بلغت قيمتها الجملية 140 ألف دينار.

تم إعلام النيابة العمومية والتي اذنت بمباشرة تتبع جزائي ضد الأطراف المتورطة في شبكة التهريب.

  
  
     
  
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