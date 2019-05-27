باجة: سدود الجهة تصل إلى طاقة خزنها القصوى إثر الأمطار الأخيرة إلاّ أنها لا تهدّد بالفيضان

Lundi 27 Mai 2019



وات

- إثر الامطار المتهاطلة خلال الـ48 ساعة الاخيرة بولاية باجة، بلغ عدد من سدود الجهة، اليوم الاثنين، طاقة خزنه القصوى ليرتفع بذلك المخزون عامة بالجهة بحوالي 1 بالمائة، حسب ما جاء في وثيقة صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة.وأوردت ذات الوثيقة، التي تلقت مراسلة (وات) بباجة نسخة منها، أن مخزون سدّ سيدي البراق بلغ، اليوم الاثنين، 100.2 بالمائة (287.140 مليون م3) مقارنة بـ99.7 بالمائة يوم السبت 25 ماي الجاري، وبلغ مخزون سد سيدي سالم اليوم ايضا 98.1 بالمائة (569.209 مليون م3) مقارنة بـ 97.7 بالمائة يوم السبت المنقضي، فيما بلغ مخزون سد كساب أكثر من 80 بالمائة مقارنة بـ78 بالمائة خلال نفس الفترة، وهي نسبة امتلاء لم تحققها سدود الجهة منذ سنوات عديدة.وفي هذا الإطار، أوضح مدير سد سيدي سالم، شريف القاسمي، في تصريح لمراسلة (وات) بباجة، أن ارتفاع مستوى طاقة خزن السد لا يهدد بالفيضان، لاسيما وأن الادارة تراقبه عن كثب ومتحكمة فى منسوبه.وأشار إلى أن الامطار الاخيرة ستمكن من محافظة سد سيدي سالم على مخزونه لمدة أطول، حيث لم يتم فى الايام الاخيرة تزويد سد العروسة من سد سيدي سالم اعتبارا لتوفر الامطار.وتراوحت كميات الامطار خلال الـ24 ساعة الاخيرة بولاية باجة بين 3 و65 ملمترا وفي جندوبة بين 6 و109 ملمترات، وفق معطيات للمعهد الوطني للرصد الجوي.