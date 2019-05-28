الوكالة التونسية للتعاون الفني تنظم يوم 12 جوان المقبل يوما مخصصا لانتداب 150 شخصا للعمل بالخارج

Mardi 28 Mai 2019



وات

- تنظم الوكالة التونسية للتعاون الفني يوم 12 جوان المقبل يوما مخصصا لانتداب 150 شخصا من الكفاءات التونسية سيتم اختبارهم أمام لجنة مكونة من ممثلين عن 10 شركات من جنسيات عربية وأجنبية على غرار سلطنة عمان وموريتانيا والسعودية وكندا وفرنسا وهولاندا.ويتعين على الراغبين في العمل بالخارج في اطار التعاون الفني الاطلاع على عروض الوظائف المنشورة على الموقع الالكتروني للوكالة، مع العلم أن عديد من الاختصاصات المطلوبة تتعلق بالأساس بمجال البرمجيات، واللحام، والطلاء وإصلاح السيارات، والتسويق التجاري وغيرها.وشهد عدد المنتدبين التونسيين في الخارج عن طريق الوكالة التونسية للتعاون الفني إرتفاعا، خلال الأشهر الأربعة الماضية بنسبة 19,3 بالمائة، وفق معطيات نشرتها مؤخرا الوكالة التونسية للتعاون الفني.يشار إلى أن العدد الجملي للمتعاونين والخبراء التونسيين المنتدبين في الخارج قد بلغ، إلى غاية شهر ماي الجاري، 19093 متعاونا تونسيا.