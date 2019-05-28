الوكالة التونسية للتعاون الفني تنظم يوم 12 جوان المقبل يوما مخصصا لانتداب 150 شخصا للعمل بالخارج

Mardi 28 Mai 2019
وات - تنظم الوكالة التونسية للتعاون الفني يوم 12 جوان المقبل يوما مخصصا لانتداب 150 شخصا من الكفاءات التونسية سيتم اختبارهم أمام لجنة مكونة من ممثلين عن 10 شركات من جنسيات عربية وأجنبية على غرار سلطنة عمان وموريتانيا والسعودية وكندا وفرنسا وهولاندا.
ويتعين على الراغبين في العمل بالخارج في اطار التعاون الفني الاطلاع على عروض الوظائف المنشورة على الموقع الالكتروني للوكالة، مع العلم أن عديد من الاختصاصات المطلوبة تتعلق بالأساس بمجال البرمجيات، واللحام، والطلاء وإصلاح السيارات، والتسويق التجاري وغيرها.
وشهد عدد المنتدبين التونسيين في الخارج عن طريق الوكالة التونسية للتعاون الفني إرتفاعا، خلال الأشهر الأربعة الماضية بنسبة 19,3 بالمائة، وفق معطيات نشرتها مؤخرا الوكالة التونسية للتعاون الفني.
يشار إلى أن العدد الجملي للمتعاونين والخبراء التونسيين المنتدبين في الخارج قد بلغ، إلى غاية شهر ماي الجاري، 19093 متعاونا تونسيا.
ويتعين على الراغبين في العمل بالخارج في اطار التعاون الفني الاطلاع على عروض الوظائف المنشورة على الموقع الالكتروني للوكالة، مع العلم أن عديد من الاختصاصات المطلوبة تتعلق بالأساس بمجال البرمجيات، واللحام، والطلاء وإصلاح السيارات، والتسويق التجاري وغيرها.
وشهد عدد المنتدبين التونسيين في الخارج عن طريق الوكالة التونسية للتعاون الفني إرتفاعا، خلال الأشهر الأربعة الماضية بنسبة 19,3 بالمائة، وفق معطيات نشرتها مؤخرا الوكالة التونسية للتعاون الفني.
يشار إلى أن العدد الجملي للمتعاونين والخبراء التونسيين المنتدبين في الخارج قد بلغ، إلى غاية شهر ماي الجاري، 19093 متعاونا تونسيا.
En continu
- Hier 18:18 الكرنيش- سوسة : وفاة طفيلن اثر اندلاع حريق
- Hier 18:10 الزرقوني في مأزق!
- Hier 17:57 حكومة لا تحترم نفسها !
- Hier 13:10 امضاء اتفاق مراجعة الربح لبيع المحروقات
- Hier 12:56 رئيس الجمهورية يستقبل الشاهد
- Hier 01:28 كيف نقرأ انتخابات السوق الجديد ؟
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:57
|19:32
|16:07
|12:24
|05:03
|03:12
|
20°
|26°
|% 60
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|26°-19
|23°-17
|23°-16
|24°-17
|26°-17
Follow @babnet_Tunisie
( 73 764) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 73 186) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 55 779) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 53 145) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 461) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 211) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 38 742) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 38 705) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 37 644) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 35 083) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 34 529) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 215) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 893) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 828) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 525) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 32 416) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 32 212) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 146) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 094) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 32 031) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
Par:artiz (United States )
Sur: نبيل القروي: أنا دُرت تونس دشرة دشرة، حسّيت بالتوانسة وقرّرت نترشّح للرئاسة لانقاذ البلاد