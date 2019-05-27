الإعلان عن تركيبة المجلس الوطني للتونسيين بالخارج سبتمبر المقبل بعد استكمال دراسة 62 ترشحا

Lundi 27 Mai 2019



وات

- من المنتظر أن يتم الإعلان عن تركيبة المجلس الوطني للتونسيين بالخارج في أجل أقصاه نهاية شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من فرز 62 ترشحا وردوا على لجنة فرز الترشحات، وفق ما أكده، اليوم، مدير عام ديوان التونسيين بالخارج عبد القادر المهذبي.وقال المسؤول لـ(وات) إن لجنة الفرز، التي تم إحداثها بأمر حكومي عدد 884 لسنة 2018، تسعى إلى الإعلان عن تركيبة المجلس الوطني للتونسيين بالخارج "نهاية أوت المقبل، لكن إذا حصل تأخير في فرز الملفات سيتمّ الإعلان عن التركيبة موفى سبتمبر المقبل على أقصى تقدير".وتلقت لجنة فرز الترشحات لعضوية المجلس، منذ فتح باب تقديم المطالب يوم 6 مارس الماضي إلى غاية 27 أفريل الماضي، 62 ترشحا من قبل جمعيات ناشطة بمجال التونسيين بالخارج، منها 60 جمعية ناشطة في الخارج وجمعيتين ناشطتين في تونس، وفق ما كشفه المهذبي.وأكد بأن لجنة الفرز ستجتمع مرة ثانية بعد عيد الفطر لتنظيم ودراسة الملفات الواردة عليها عن طريق البريد الالكتروني، علما وأن لجنة الفرز كانت قد اجتمعت يوم 21 ماي الجاري بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في ملفات الترشحات إلى عضوية المجلس الواردة عليها.وتتكون لجنة الفرز من ممثل عن رئاسة الحكومة وممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والتكوين المهني والتشغيل والعلاقة مع المجتمع المدني إضافة إلى ممثل عن المرصد الوطني للهجرة وممثل عن الوكالة التونسية للتعاون الفني وممثل عن ديوان التونسيين بالخارج.وأوضح مدير عام ديوان التونسيين بالخارج بأن لجنة فرز الترشحات لعضوية المجلس ستقوم بعد الانتهاء من دراسة جميع الترشحات بتنظيم عملية قرعة لاختيار 20 جمعية ناشطة في مجال التونسيين بالخارج 18 منها تكون مقيمة في الخارج واثنتان تنشطان داخل التراب التونسي.وعقب نشر النتائج الأولية للترشحات المقبولة سيتم إعطاء مهلة 15 يوما للجمعيات المرفوضة من أجل تقديم الاعتراضات.ويقع اختيار الجمعيات التونسية الناشطة في الخارج حسب الدوائر الانتخابية كالتالي: فرنسا 1 (3 أعضاء)، فرنسا 2 (3 أعضاء)، إيطاليا (عضوان)، ألمانيا (عضوان)، أمريكا وبقية البلدان الأوروبية (6 أعضاء)، العالم العربي وبقية العالم (عضوان).وإضافة إلى هؤلاء الأعضاء يتكون المجلس الوطني للتونسين بالخارج من أعضاء مجلس نواب الشعب المنتخبين على الخارج، وعضو واحد عن المنظمات الأكثر تمثيلا للنقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل والمنظمات الفلاحية، إلى جانب ثمانية أعضاء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من اختصاصات متنوعة.ويتمثل دور المجلس في إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، واقتراح التدابير التشريعية والترتيبية التي من شانها تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة، واقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن.كما يضطلع المجلس، الذي تم إحداثه بمقتضى قانون عدد 68 لسنة 2019، بدور استشاري وجوبي في كل من مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية وفي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتونسيين بالخارج المراد إبرامها، ويبدي رأيه في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض.خميس