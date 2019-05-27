توزر: الاتحاد الجهوي للشغل يؤكد حرصه على الدفاع عن حق الجهة في رحلات دولية تساهم في تنشيط السياحة

Lundi 27 Mai 2019



وات

- أكد الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر، عقب لقاء جمعه صباح اليوم الاثنين، بعدد من ناشطي المجتمع المدني، حرصه على الدفاع عن حق الجهة في الرحلات الدوليّة بمطار توزر- نفطة لتنشيط القطاع السياحي.وقال الكاتب العام للاتحاد الجهوي، محمد علي الهادفي، في تصريح إعلامي، أن الاتحاد مستعد للدخول في تحركات للدفاع عن حق الجهة في هذا المرفق، مشيرا الى الأهمية القصوى الذي يكتسيه القطاع السياحي بالنسبة لها، خاصة وان نشاط النقل الجوي، يعتبر أحد أعمدة تحريك هذا القطاع.وأكد في هذا السياق، أن الاتحاد يطالب، إلى جانب الخطوط الموجودة، ببعث خطوط دوليّة أخرى تنعش الحركة السياحية بالجهة.وأوضح، بخصوص وضعية المطار وقرار إلغاء الرحلات الدولية والذي أثار استياء مكونات المجتمع المدني، أنه وخلافا لما يروج حول إيقاف خط توزر/باريس في شهر جوان القادم، فان شركة الخطوط التونسية قررت إلغاء رحلات أيام 3 و7 و10 جوان القادم فقط، وذلك لعدم وجود مسافرين، في حين يؤمن الخط رحلاته بصفة عادية باقي أيام شهر جوان، مقابل توقف مؤقت للخط في شهري جويلية وأوت، على غرار السنوات الماضية لضعف مردوديته في تلك الفترة.ومن المقرر أن يعود خط توزر/ باريس، وفق الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، مع بداية شهر سبتمبر، ليكون مباشرا دون الوقوف في مطاري جربة أو صفاقس.وأضاف، في جانب آخر، أن الشركة وعدت باتخاذ إجراءات تساهم في دعم النقل الجوي بالجهة على غرار عودة خط توزر/ نيس، بداية من 24 أكتوبر المقبل، فضلا عن دراسة امكانية تطوير خط توزر/ ميلانو إلى خط مباشر دون التوقف في مطار تونس قرطاج.