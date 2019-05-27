الفنانة ليلى حجيج تطرب جمهور مهرجان المدينة بتونس

Lundi 27 Mai 2019



وات

- المطر يتهاطل، والجمهور في طابور طويل أمام المسرح البلدي بالعاصمة، لم تمنعه برودة الطقس، في سهرة أمس الأحد، من الإقبال بكثافة على عرض "وصلة" للفنانة ليلى حجيج الذي قدمته ضمن فعاليات الدورة 37 لمهرجان المدينة بتونس."وصلة" عنوان باقة غنائية جديدة، كلمات الشاعر الكبير آدم فتحي وألحان المطرب لطفي بوشناق، وقد تضمنت هذه الباقة نوتات موسيقية في السماعي والموشح والطقطوقة، عزفتها فرقة متألفة من 16 عنصرا بين كورال وعازفين على آلات وترية وإيقاعية يقودهم الأستاذ عبد الباسط متسهل.بصوت عذب وإمكانيات صوتية هائلة وإحساس مرهف، أدت الفنانة ليلى حجيج في الجزء الأول من السهرة "يا كمان" و"رشق المحبوب" و"شاعر".وتخلل هذه الأغاني ارتجالات موسيقية منفردة على آلات القانون والعود والكمنجة.وجادت المطربة على محبيها من الحاضرين بأغان من إنتاجها القديم، فأدت "المتنهدة" و"أنا تونسية" و"إللي تعدى وفات زعمة يرجع" للفنان الهادي الجويني.واختارت من الأغاني الشرقية "رباعيات الخيام" لكوكب الشرق أم كلثوم.سهرة الأحد 26 ماي تزامنت مع عيد الأمهات، لذلك لم تنس الفنانة ليلى حجيج التغني بالأم وبالمرأة.وأدت بهذه المناسبة أغنية "ست الحبايب" لفايزة أحمد.أدفأت ليلى حجيج أجواء السهرة الرمضانية التي تزامنت مع طقس شتوي، لم يمنع جمهور غفير من عشاق الموسيقى الطربية من الحضور بكثافة للاستماع والاستمتاع بألحان عذبة وصوت غنائي يشنف الأسماع.تجدر الإشارة إلى أن الدورة 37 لمهرجان المدينة بتونس، ستختتم يوم 31 ماي بدار حسين بالمدينة العتيقة (باب منارة) حيث مقر المعهد الوطني للتراث، بعرض راقص يحمل عنوان "كلاش"، ثم يليه عرض موسيقي لراغب الورقلي.وقبل أن يسدل الستار على هذه الدورة، سيكون للجمهور موعد مع الفنانة زهرة الأجنف، وذلك يوم 29 ماي بالمسرح البلدي بالعاصمة.