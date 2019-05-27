وزارة التربية تتخذ جملة من الإجراءات الإستثنائية لفائدة تلاميذ السنوات السادسة و التاسعة أساسي من ذوي الإحتياجات الخصوصية

Lundi 27 Mai 2019
وات - أفادت وزارة التربية اليوم الإثنين أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات الإستثنائية لفائدة تلاميذ السنوات السادسة و التاسعة أساسي من ذوي الاحتياجات الخصوصية الذين سيجتازون الإختبارات الكتابية والإختبارات الموحدة.
ودعت الوزارة في بلاغ لها تلقت (وات) نسخة منه اليوم جميع هياكلها المعنية إلى إعداد اختبارات كتابية مطوعة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخصوصية الذين تمت مرافقتهم و التعهد بهم خلال السنة الدراسية 2018-2019 من قبل الأخصائيين النفسانيين حسب الملفات الخاصة بهم حالة بحالة وحسب تقرير الأخصائيين النفسانيين وتوصياتهم في الغرض ووفق روزنامة تعد مسبقا.
وحثت الوزارة جميع مديري المؤسسات التربوية العمومية والخاصة إلى تمكين التلاميذ ذوي الاحتياجات الخصوصية من التمتع بالإجراءات الاستثنائية المعمول بها عند إجراء الامتحانات الوطنية على غرار تضخيم الخط وإضافة الوقت الضروري حسب حاجة التلميذ وتخصيص قاعة وتكليف تلميذ كاتب أو أي إجراء آخر وفق ما تقتضيه حاجة التلميذ.
وطالبت الوزارة بالسماح للتلاميذ المصحوبين طيلة السنة الدراسية بمرافق بأن يقوم هذا الأخير بدور الكاتب إذا اقتضت مصلحة التلميذ ذلك على أن يتم إجراء الاختبار تحت الإشراف المباشر للمدرس أو لمدير المؤسسة.
ولفتت إلى أنه يبقى للإطار التربوي و البيداغوجي إمكانية الاجتهاد واعتماد المرونة اللازمة في تحديد الإجراءات الخاصة بكل تلميذ شريطة أن لا يمس ذلك من مصداقية الامتحان.
ودعت الوزارة في بلاغ لها تلقت (وات) نسخة منه اليوم جميع هياكلها المعنية إلى إعداد اختبارات كتابية مطوعة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخصوصية الذين تمت مرافقتهم و التعهد بهم خلال السنة الدراسية 2018-2019 من قبل الأخصائيين النفسانيين حسب الملفات الخاصة بهم حالة بحالة وحسب تقرير الأخصائيين النفسانيين وتوصياتهم في الغرض ووفق روزنامة تعد مسبقا.
وحثت الوزارة جميع مديري المؤسسات التربوية العمومية والخاصة إلى تمكين التلاميذ ذوي الاحتياجات الخصوصية من التمتع بالإجراءات الاستثنائية المعمول بها عند إجراء الامتحانات الوطنية على غرار تضخيم الخط وإضافة الوقت الضروري حسب حاجة التلميذ وتخصيص قاعة وتكليف تلميذ كاتب أو أي إجراء آخر وفق ما تقتضيه حاجة التلميذ.
وطالبت الوزارة بالسماح للتلاميذ المصحوبين طيلة السنة الدراسية بمرافق بأن يقوم هذا الأخير بدور الكاتب إذا اقتضت مصلحة التلميذ ذلك على أن يتم إجراء الاختبار تحت الإشراف المباشر للمدرس أو لمدير المؤسسة.
ولفتت إلى أنه يبقى للإطار التربوي و البيداغوجي إمكانية الاجتهاد واعتماد المرونة اللازمة في تحديد الإجراءات الخاصة بكل تلميذ شريطة أن لا يمس ذلك من مصداقية الامتحان.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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