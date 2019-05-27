رئيس الجمهورية يستقبل الشاهد

Lundi 27 Mai 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الإثنين 27 ماي 2019 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد.واستعرض اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية الوضع العام بالبلاد وآخر الاستعدادات والإجراءات الحكومية لتوفير أحسن الظروف لإجراء الامتحانات الوطنية وإنجاح الموسم السياحي.