امضاء اتفاق مراجعة الربح لبيع المحروقات

Lundi 27 Mai 2019
وات - وقعت الغرفة الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات النفط ووزراة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، الإثنين، إتفاق مراجعة هامش الربح لبيع المحروقات.
وستطبق هذه الزيادة على مرحلتين، تكون الأولى ابتداء من جوان 2019 وتقدر قيمتها ب2،5 مليم عن اللتر الواحد، والثانية في أكتوبر 2019 وبقيمة 2 مليم، وفق ما أكده رئيس الغرفة النقابية لوكلاء واصحاب محطات النفط، محمد الصادق البديوي.
وسيمهد التوقيع على هذه الزيادة الطريق لإمضاء الملحق التعديلي الخاص بالزيادة في أجور عمال محطات بيع الوقود.
وشهدت محطات النفط بالعاصمة،أمس الأحد، طوابير من السيارات بسبب رواج شائعات بخصوص اضراب عمّال محطات بيع الوقود بداية الاسبوع الحالي.
وفند أمين عام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل، محمد علي بوغديري، نية اضراب عمال هذه المحطات.
وستطبق هذه الزيادة على مرحلتين، تكون الأولى ابتداء من جوان 2019 وتقدر قيمتها ب2،5 مليم عن اللتر الواحد، والثانية في أكتوبر 2019 وبقيمة 2 مليم، وفق ما أكده رئيس الغرفة النقابية لوكلاء واصحاب محطات النفط، محمد الصادق البديوي.
وسيمهد التوقيع على هذه الزيادة الطريق لإمضاء الملحق التعديلي الخاص بالزيادة في أجور عمال محطات بيع الوقود.
وشهدت محطات النفط بالعاصمة،أمس الأحد، طوابير من السيارات بسبب رواج شائعات بخصوص اضراب عمّال محطات بيع الوقود بداية الاسبوع الحالي.
وفند أمين عام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل، محمد علي بوغديري، نية اضراب عمال هذه المحطات.
En continu
- Hier 22:37 السعودية تدعو قطر رسميا لحضور ''قمة مكة''
- Hier 18:07 حملة ليلية على المقاهي بحي النصر
- Hier 13:17 الفضيحة..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:56
|19:31
|16:07
|12:23
|05:03
|03:13
|
18°
|22°
|% 82
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|22°-17
|26°-18
|24°-17
|23°-16
|24°-17
Follow @babnet_Tunisie
( 73 710) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 72 984) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 53 079) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 411) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 194) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 38 694) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 38 666) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 606) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 683) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 34 204) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 34 008) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 33 875) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 814) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 197) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 32 273) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 32 187) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 136) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 072) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 331) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 219) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
Par:bensa94 (France )
Sur: رفيق عبد السلام للجزيرة: النهضة قد ترشح يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية