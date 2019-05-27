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امضاء اتفاق مراجعة الربح لبيع المحروقات

Lundi 27 Mai 2019

Lundi 27 Mai 2019
وات - وقعت الغرفة الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات النفط ووزراة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، الإثنين، إتفاق مراجعة هامش الربح لبيع المحروقات.

وستطبق هذه الزيادة على مرحلتين، تكون الأولى ابتداء من جوان 2019 وتقدر قيمتها ب2،5 مليم عن اللتر الواحد، والثانية في أكتوبر 2019 وبقيمة 2 مليم، وفق ما أكده رئيس الغرفة النقابية لوكلاء واصحاب محطات النفط، محمد الصادق البديوي.


وسيمهد التوقيع على هذه الزيادة الطريق لإمضاء الملحق التعديلي الخاص بالزيادة في أجور عمال محطات بيع الوقود.

وشهدت محطات النفط بالعاصمة،أمس الأحد، طوابير من السيارات بسبب رواج شائعات بخصوص اضراب عمّال محطات بيع الوقود بداية الاسبوع الحالي.

وفند أمين عام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل، محمد علي بوغديري، نية اضراب عمال هذه المحطات.

  
  
     
  
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