خلال الأربع الأشهر الأولى لسنة 2019: إيقاف 2670 شخصا مفتشا عنهم من أجل تورّطهم في قضايا حق عام

Lundi 27 Mai 2019



باب نات

- نشرت وزارة الداخلية نشاط الإدارة العامة للأمن العمومي خلال الأربع الأشهر الأولى لسنة 2019:وسجلت الوحدات التابعة للإدارة العامة للأمن العمومي خلال الأربعة الأشهر الأولى لسنة 2019 النتائج التالية:مجال المفتش عنهم:إيقاف 2670 شخصا مفتشا عنهم من أجل تورّطهم في قضايا حق عام بنسبة ارتفاع قدرها 22.94% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة 2018.مجال القضايا العدلية:تسجيل 28942 قضية عدلية مختلفة وإيقاف 10430 شخصا.تسجيل 2667 قضية سرقة وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 33.22% وإيقاف 1308 شخصا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة 2018 .تسجيل 2933 قضية إعتداء بالعنف الشديد وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 06.02% وإيقاف 943 شخصا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة 2018 .تسجيل 1029 قضية في مجال المخدرات وهو ما يمثل إرتفاع بنسبة 09.46%وإيقاف 1643 شخصا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة 2018 .كما أسفرت الحملات الأمنيّة عن تحقيق النتائج التالية:إيقاف 64110 شخصا مفتشا عنهم من أجل تورّطهم في قضايا حق عام.إنجاح 8790 قضية مختلفة (السرقة والاعتداء بالعنف والاضرار بملك الغير والإعتداء على الأخلاق الحميدة والمخدرات).تسجيل 3177 مخافة بالطريق العام.حجز 35610 سيارة ودراجة نارية.تحرير 123743 محاضر مرورية وجبائية ومخالفات مرورية.