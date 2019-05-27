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تونس تستضيف منتدى الشباب فى المنطقة العربية في اوت القادم

Lundi 27 Mai 2019

Lundi 27 Mai 2019
وات - تستضيف تونس من 20 الى 22 اوت القادم النسخة الثانية من منتدى الشباب فى المنطقة العربية التي ينظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة تحت شعار "المعرفة فى خدمة الشباب فى المنطقة العربية".

ويهدف هذا المنتدى الى مناقشة واعتماد "المنصة الشبابية الإقليمية" كجزء من آلية عمل منتدى الشباب في الوطن العربي كما ستتم دراسة سبل تطوير "المبادرات الإقليمية الرائدة" لتنفيذها في الفترة بين 2019-2020 ومن اهم المواضيع التي سيتناولها المنتدى بالدرس "خلق بيئة مؤاتية لتعزيز قدرة الشباب على إنتاج المعرفة الموثوقة والوصول إليها ونشرها واستخدامها" و" دور الشباب في ضمان استناد مختلف السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالشباب على الأدلة والمعطيات" و" تصميم برامج وخدمات صديقة للشباب" فضلا عن البحث عن "استثمارات مبتكرة لتعجيل مساهمة الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".


  
  
     
  
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