الكاف: المشاريع التشاركية المتصلة بتعبيد الطرقات والتنوير العمومي ستنطلق بداية من الاسبوع القادم

Lundi 27 Mai 2019



وات

- افاد رئيس لجنة الاشغال وعضو المجلس البلدي ببلدية الكاف مروان المناعي، مراسل (وات) بان المشاريع التشاركية المتصلة بتعبيد الطرقات والتنوير العمومي ستنطلق الاسبوع القادم بالنسبة لعهدد منها.وبين المناعي ان "هذه المشاريع ستهم في البداية احياء الصخرة والدير، وذلك بالتوازي مع انطلاق مشاريع الصيانة الدورية للطرقات والتنوير العمومي"، واشار الى ان "المشاريع المعطلة منذ سنتي 2017 و2018 سترى النور، في حين دخلت لمشاريع المبرمجة لسنة 2019، والتي تهم احياء بوريو والعصفورية، مرحلة طلب العروض، وينتظر انطلاقها مع نهاية الصائفة القادمة".واكد ان من شان ذلك ان يساهم في "تحسين اطار عيش المواطنين بالمدينة".