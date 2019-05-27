الانتخابات البلدية الجزئية بلدية سوق الجديد: النهضة في الصدارة

Lundi 27 Mai 2019



باب نات

- تصدرت حركة النهضة النتائج الأولية للتصويت بحصولها على 3 مقاعد في الانتخابات الجزئية ببلدية السوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد .وبلغتت نسبة الإقبال34 فاصل 56 بالمائة من خلال إدلاء 4365 ناخبا بأصواتهم من جملة 13630 مسجّلين بدائرة السوق الجديد.و تصدرت حركة النهضة النتائج الأولية للتصويت بحسب مانشرته شبكة مراقبون