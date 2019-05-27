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الانتخابات البلدية الجزئية بلدية سوق الجديد: النهضة في الصدارة

Lundi 27 Mai 2019

Lundi 27 Mai 2019
باب نات - تصدرت حركة النهضة النتائج الأولية للتصويت بحصولها على 3 مقاعد في الانتخابات الجزئية ببلدية السوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد .
وبلغتت نسبة الإقبال34 فاصل 56 بالمائة من خلال إدلاء 4365 ناخبا بأصواتهم من جملة 13630 مسجّلين بدائرة السوق الجديد.

و تصدرت حركة النهضة النتائج الأولية للتصويت بحسب مانشرته شبكة مراقبون







  
  
     
  
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