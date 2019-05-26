ولاية جندوبة شهدت تساقط أكثر من 100 مليمتر من الأمطار الى حدود السابعة من صباح الأحد

Dimanche 26 Mai 2019
وات - شهدت بعض المناطق بولاية جندوبة ، الى حدود الساعة السابعة من صباح الأحد ، تساقط أمطار بلغت 103 مليمترات وسجلت محطات ولاية سليانة سقوط 66 مليمترا وقد توزعت كميات الأمطار، وفق بيانات نشرها المعهد للرصد الجوي على موقعه الالكتروني ، على الشكل التالي: / ولاية جندوبة / بين 5 و 103 مليمرات / ولاية سليانة / بين 11 و 66 مليمترا / ولاية بنزرت / بين 15 و 51 مليمترا / ولاية باجة / بين 18 و 38 مليمترا / ولاية القصرين / بين 11 و 36 مليمترا / ولاية سيدي بوزيد / بين 3 و 35 مليمترا / ولاية الكاف / بين 8 و 33 مليمترا / ولاية القيروان/ بين 8 و 31 مليمترا / ولاية زغوان/ بين 2 و 24 مليمترا / ولاية تونس / بين 12 و 23 مليمترا / ولاية نابل / بين 2 و 16 مليمترا / ولاية سوسة / بين 2 و 12 مليمترا / ولاية مدنين / بين 1 و 11 مليمترا / ولاية توزر/ 7 مليمترات بتوزر / ولاية قفصة/ 6 مليمترات بقفصة / ولاية قبلي/ بين 1 و 5 مليمترات / ولاية المنستير/ بين 1 و 4 مليمترات / ولاية المهدية/ بين 1 و 4 مليمترات ولاية تطاوين / 1 مليمتر بتطاوين
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Par:karimyousef (France )
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