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الرابطة الاولى - النجم الساحلي يحافظ على الوصافة التونسية والصفاقسي يلاحقه

Dimanche 26 Mai 2019

Dimanche 26 Mai 2019
محمد يونس- حافظ فريق النجم الساحلي، الأحد، على وصافة الدوري التونسي لكرة القدم.

وتغلب النجم الساحلي على ضيفه مستقبل قابس بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة المحلية.


بهذا الفوز، ارتفع رصيد النجم الساحلي إلى 48 نقطة في الوصافة، بينما تجمد رصيد مستقبل قابس عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر والأخير، ويتصدر الترجي الرياضي الترتيب برصيد 53 نقطة.

سجل ثلاثية النجم الساحلي، ماهر الحناشي، وفراس بلعربي، و حازم الحاج حسن في الدقائق 10 و46 و79.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، تعادل الصفاقسي مع مضيفه شبيبة القيروان بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد الأول إلى 46 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد الأخير إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر.

تقدّم القيروان بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عبر محمد العويشي، إلا أن الصفاقسي أدرك التعادل في الدقيقة 95 عن طريق فراس شواط.

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز الاتحاد المنستيري على البنزرتي بهدفين لهدف، وحمام الأنف على اتحاد بن قردان بهدف نظيف، الملعب القابسي على اتحاد تطاوين بأربعة أهداف لثلاثة، بينما تعادل الملعب التونسي مع نجم المتلوي بهدف لكل منهما.

  
  
     
  
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