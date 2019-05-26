بعد مشاعر :هل تصبح الدراما خيارا استراتيجيا للدولة

Dimanche 26 Mai 2019
باب نات - مسلسل مشاعر يسوق للسياحة التونسية فما أجملها تونس عبر عدسة المخرج محمد جوك هذا المخرج الذي اختاره لسعد خذر لإنتاج اول مسلسل تونسي بتقنيات تركية .
انتهى مسلسل مشاعر بعدما شاهده عشرات الملايين بين تونس و الجزائر و ليبيا و ذلك على اربع قنوات في نفس الوقت وهي قناة قرطاج+ و قناة الحوار التونسي و قناة النهار الجزائرية و قناة الوسط الليبية .
تجاوزت المشاهدات لهذا المسلسل في هذه القنوات و عبر البوتوب كل التوقعات في اول تجربة ضخمة لقناة قرطاج+ .
هذه الدراما الراقية قدمت خدمة كبيرة للسياحة التونسية اذ أظهرت تونس في شكل لوحات نوعية من الجمال التي لن تترك المشاهد بدون رغبة لزيارة تونس .
علمنا ان المنتج لسعد خذر بصدد دبلجة المسلسل الى اللهجة الشامية ليواصل تسويق المسلسل لعدد من القنوات الأجنبية .
هذا رجل أعمال غيور على بلده قام بهذا العمل فمتى تتحرك الدولة لدعم هذه التوجهات الاستراتيجية على غرار ما فعلته تركيا .
و على ذكر تركيا فقد اعلن اردوغان اول امس في لقاء مع الفاعلين في القطاع الثقافي ان الدراما التركية يتابعها 500 مليون مشاهد من 166 دولة و تحتل تركيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في انتاج المسلسلات .
انتهى مسلسل مشاعر بعدما شاهده عشرات الملايين بين تونس و الجزائر و ليبيا و ذلك على اربع قنوات في نفس الوقت وهي قناة قرطاج+ و قناة الحوار التونسي و قناة النهار الجزائرية و قناة الوسط الليبية .
تجاوزت المشاهدات لهذا المسلسل في هذه القنوات و عبر البوتوب كل التوقعات في اول تجربة ضخمة لقناة قرطاج+ .
هذه الدراما الراقية قدمت خدمة كبيرة للسياحة التونسية اذ أظهرت تونس في شكل لوحات نوعية من الجمال التي لن تترك المشاهد بدون رغبة لزيارة تونس .
علمنا ان المنتج لسعد خذر بصدد دبلجة المسلسل الى اللهجة الشامية ليواصل تسويق المسلسل لعدد من القنوات الأجنبية .
هذا رجل أعمال غيور على بلده قام بهذا العمل فمتى تتحرك الدولة لدعم هذه التوجهات الاستراتيجية على غرار ما فعلته تركيا .
و على ذكر تركيا فقد اعلن اردوغان اول امس في لقاء مع الفاعلين في القطاع الثقافي ان الدراما التركية يتابعها 500 مليون مشاهد من 166 دولة و تحتل تركيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في انتاج المسلسلات .
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