بعد مشاعر :هل تصبح الدراما خيارا استراتيجيا للدولة

Dimanche 26 Mai 2019



باب نات

- مسلسل مشاعر يسوق للسياحة التونسية فما أجملها تونس عبر عدسة المخرج محمد جوك هذا المخرج الذي اختاره لسعد خذر لإنتاج اول مسلسل تونسي بتقنيات تركية .انتهى مسلسل مشاعر بعدما شاهده عشرات الملايين بين تونس و الجزائر و ليبيا و ذلك على اربع قنوات في نفس الوقت وهي قناة قرطاج+ و قناة الحوار التونسي و قناة النهار الجزائرية و قناة الوسط الليبية .تجاوزت المشاهدات لهذا المسلسل في هذه القنوات و عبر البوتوب كل التوقعات في اول تجربة ضخمة لقناة قرطاج+ .هذه الدراما الراقية قدمت خدمة كبيرة للسياحة التونسية اذ أظهرت تونس في شكل لوحات نوعية من الجمال التي لن تترك المشاهد بدون رغبة لزيارة تونس .علمنا ان المنتج لسعد خذر بصدد دبلجة المسلسل الى اللهجة الشامية ليواصل تسويق المسلسل لعدد من القنوات الأجنبية .هذا رجل أعمال غيور على بلده قام بهذا العمل فمتى تتحرك الدولة لدعم هذه التوجهات الاستراتيجية على غرار ما فعلته تركيا .و على ذكر تركيا فقد اعلن اردوغان اول امس في لقاء مع الفاعلين في القطاع الثقافي ان الدراما التركية يتابعها 500 مليون مشاهد من 166 دولة و تحتل تركيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في انتاج المسلسلات .