جندوبة:فيضان مياه سد الزرقاء بطبرقة يتتسبب في غلق الطريق الوطنية رقم 17

Dimanche 26 Mai 2019



وات

- تسبب فيضان سد الزرقاء اليوم الأحد في غلق الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين معتمدبتي طبرقة وعين دراهم وذلك على مستوى قرية "الخذايرية" وفق ما أكده معتمد طبرقة أسامة الضيف لمراسل وكالة تونس أفريقيا للأنباء.وبين ذات المصدر أنه أمام فيضان مياه السد واستمرار نزول الأمطار التي بلغت إلى حد منتصف نهار اليوم الأحد 68 ملم وحرصا على تسهيل حركة المرور واستمرارها تم فتح الوصلة المحاذية للسد الرابطة بين منطقتي" الخذايرية" "وجاب الله" وهي الوصلة التي لازالت بصدد الأشغال منذ أن تعرضت لسلسلة من النزلاقات الأرضية شتاء 2012 واصدرت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية اليوم بلاغا أكدت فيه غلق هذا الطريق داعية أصحاب الشاحنات الثقيلة وخاصة القادمة منها من الجزائر عبر معبر "ببوش" وكذلك المتجهة منها للجزائر إلى اعتماد الطريق الوطنية رقم 11 والطريق الجهوية رقم 161 الرابط بين طبرقة عين دراهم من جهة وباجة عين دراهم من جهة أخرى مؤكدة على ضرورة ملازمة الحذر.يذكر أن سد الزرقاء الذي يسع نحو 69 مليون متر مكعب لازالت أشغاله التي انطلقت سنة 2008 متعطلة وذلك بسبب الانزلاقات الارضية على مستوى التحويلة الرابطة بين منطقتي الخذايرية وجاب الله والتي جدت في شتاء 2012 بسبب الكميات القياسية من الامطار والثلوج المسجلة آنذاك وهو ما جعل طاقته الحالية لا تتجاوز ال 9 ملايين متر مكعب.