بطولة رولان غاروس - انس جابر تخرج من الدور الاول

Dimanche 26 Mai 2019



وات

- خرجت لاعبة التنس التونسية انس جابر (المصنفة 56 عالميا) من الدور الاول لبطولة رولان غاروس اثر خسارتها اليوم الاحد امام الكرواتية بيترا مارتيش (31 عالميا ) بنتيجة صفر-2 (تفاصيلها 1-6 و2-6).