بطولة رولان غاروس - انس جابر تخرج من الدور الاول

Dimanche 26 Mai 2019
وات - خرجت لاعبة التنس التونسية انس جابر (المصنفة 56 عالميا) من الدور الاول لبطولة رولان غاروس اثر خسارتها اليوم الاحد امام الكرواتية بيترا مارتيش (31 عالميا ) بنتيجة صفر-2 (تفاصيلها 1-6 و2-6).
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Par:citizenvoice (Tunisia )
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