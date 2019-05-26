حملة ليلية على المقاهي بحي النصر

Dimanche 26 Mai 2019



وات

- قامت مصالح المراقبة الإقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بأريانة بحملة مراقبة خلال الليلة الماضية الفاصلة بين أمس السبت واليوم الأحد، شملت المقاهي ومحلات المرطبات والفضاءات الترفيهية.وتم خلال هذه الحملة تحرير 26 مخالفة إقتصادية أغلبها تتعلق بالترفيع في الأسعار والبيع المشروط وعدم إشهار الأسعار،