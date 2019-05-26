فرق المراقبة الصحية تقترح غلق 166 من المحلات والمؤسسات المخلة بشروط حفظ الصحة

Dimanche 26 Mai 2019
وات - اقترحت فرق المراقبة الصحية خلال الفترة المنقضية من شهر رمضان الحالي غلق 166 من المحلات والمؤسسات ذات الصبغة الغذائية تعلقت بذمتها اخلالات في شروط حفظ الصحة وفق وزارة الصحة.
وذكرت الوزارة أن ذات الفرق رفعت خلال نفس الفترة 5137 مخالفة صحية بعد تأمينها لما يزيد عن 6 آلاف زيارة تفقدية للمؤسسات والمحلات ذات الصبغة الغذائية.
وحجزت فرق المراقبة الصحية 41 طنا و179 كلغ من المواد الغذائية و5645 لترا من الحليب والمشروبات الغازية و11911 علبة ياغورت غير صالحة للاستهلاك و 400 وحدة من لعب الأطفال الخطرة اضافة الى اجرائها عمليات للتحاليل المخبرية شملت أكثر من 4 آلاف عينة من المواد الغذائية للتثبت من مدى صلوحيتها للاستهلاك.
وذكرت الوزارة أن ذات الفرق رفعت خلال نفس الفترة 5137 مخالفة صحية بعد تأمينها لما يزيد عن 6 آلاف زيارة تفقدية للمؤسسات والمحلات ذات الصبغة الغذائية.
وحجزت فرق المراقبة الصحية 41 طنا و179 كلغ من المواد الغذائية و5645 لترا من الحليب والمشروبات الغازية و11911 علبة ياغورت غير صالحة للاستهلاك و 400 وحدة من لعب الأطفال الخطرة اضافة الى اجرائها عمليات للتحاليل المخبرية شملت أكثر من 4 آلاف عينة من المواد الغذائية للتثبت من مدى صلوحيتها للاستهلاك.
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Par:falfoul (Tunisia )
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