وزارة المرأة والأسرة والطفولة تتعهد بإحالة ملف عملية اقتحام وتخريب الروضة البلدية بمنزل بوزلفة الى القضاء

Dimanche 26 Mai 2019



وات

- تعهدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن باحالة ملف عملية اقتحام وتخريب الروضة البلدية البراعم بمنزل بوزلفة الى النيابة العمومية بالتنسيق مع البلدية من أجل تتبع الضالعين في هذه العملية.واستنكرت الوزارة في تعليقها على الحادثة عملية الاقتحام والخلع التي تعرضت لها الروضة يوم الخميس الماضي مشيرة الى أنه تم تهيئة وتجهيز هذه الروضة بكلفة تجاوزت 100 ألف دينار.من جهتها أدانت لجنة المرأة والأسرة ببلدية منزل بوزلفة بشدة حادثة اقتحام وتخريب تجهيزات الروضة منبهة من أن الروضة تمثل واحدة من مكتسبات الطفولة في الجهة.