انطلاق الإنتخابات البلدية الجزئية بدائرة سوق الجديد

Dimanche 26 Mai 2019



وات

- انطلقت اليوم الأحد بمختلف عمادات معتمدية السوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد انتخابات المجلس البلدي بعد أن تم حل المجلس البلدي بالجهة إثر تقديم 11 مستشارا بلديا استقالاتهم خلال شهر فيفري الماضي وإعلان الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عن تنظيم انتخابات بلدية جزئية يومي 25 و26 ماي الجاري.وقد بلغ عدد القائمات المترشحة للانتخابات البلدية الجزئية بدائرة السوق الجديد 10 قائمات منها 3 حزبيّة وهي "حركة النهضة" و"التيار الديموقراطي" و"حزب حركة تحيا تونس" و7 قائمات أخرى مستقلّة وهي "معا من أجل السوق الجديد" و"الوفاء" و"أحبك يا شعب" و"الريحان" و"الوفاق" و"العهد" و"المستقبل".ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية بالسوق الجديد 13361 ناخبا موزعين على 19 مركز اقتراع و30 مكتب اقتراع ويتنافسون على 18 مقعدا وبلغت نسبة التصويت خلال الإنتخابات البلدية الماضية بدائرة السوق الجديد 42 بالمائة أي بمشاركة 5555 ناخبا.وكانت جرت أمس السبت انتخابات الأمنيين والعسكريين للمجلس البلدي بسوق الجديد بعد أن تم تخصيص مكتب اقتراع وحيد لهم بمقر البلدية وقد شهد اقبال 35 ناخبا من جملة 261 مسجلين بسجل الانتخابات أي بنسبة 13 فاصل 41 بالمائة.وقد بين بوجمعة مشي رئيس الهيئة الفرعية للإنتخابات بسيدي بوزيد في تصريح ل(وات) أن عملية الانتخابات انطلقت في ظروف عادية ولم تشهد أي إشكالية سوى ايجاد اسماء الناخبين بالسجل الانتخابي.