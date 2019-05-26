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تونس تحتضن لأول مرة المنتدى الإقليمي للبرلمانيين في الصحة بمنطقة شرق المتوسط

Dimanche 26 Mai 2019

Dimanche 26 Mai 2019
وات - يحتضن المقر الفرعي لمجلس نواب الشعب يوم 24 جوان المقبل المنتدى الاقليمي للبرلمانيين في الصحة لمنطقة شرق المتوسط بمشاركة 20 بلدا وفق ما أعلن عنه رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب سهيل العلويني.

وأضاف العلويني في تصريح ل (وات) اليوم الأحد أن تنظيم المنتدى يأتي تنفيذا لقرار تم اتخاذه من طرف منظمة شرق الأوسط بمنظمة الصحة العالمية إثر انعقاد اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية مؤخرا بمدينة جنيف بسويسرا.
وقال أن منظمة الصحة العالمية دعمت اقامة المنتدى في تونس.

وتشارك في المنتدى المرتقب بلدان عربية واسلامية من بينها ايران وأفغانستان وباكستان وسيحضره نواب بلجان الصحة من بلدان شرق المتوسط وضيوف أفارقة.

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن المنتدى سيتدراس مواضيع ذات أهمية بالغة تدعم مشاركة البرلمانيين في تطوير الخدمات الصحية ببلدان المنطقة مبرزا أن اقامته تتم لأول مرة في تونس خصوصا في ظل الالتزام بتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

  
  
     
  
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