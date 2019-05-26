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في تدوينة مؤثرة: الإعلامي محمد اليوسفي يحتفي بوالدته بمناسبة عيد الأمهات

Dimanche 26 Mai 2019

Dimanche 26 Mai 2019
باب نات - نشر الإعلامي محمد اليوسفي تدوينة مؤثرة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أهداها لوالدته بمناسبة عيد الأمهات وقد كتب فيها ما يلي:

" سيدة المناضلين
للنضال ذي المعدن الأصيل وجه آخر .. قصص من هوامش مجتمع مخفي لا نسمع عنه صدى في وسائل الإعلام أو في كتب الجامعيين والمفكرين والروائيين.. حكايات قلّما نعثر على ارتسامات حولها في أعمال المسرحيين وانتاجات السينمائيين وأشعار المبدعين.

ليس النضال فقط أن تكون من قدماء المساجين السياسيين أو حقوقيا شديد الشكيمة أو نقابيا فذا منحازا لقضايا المهمشين والمستضعفين بل للنضال أيضا أبعاد أخرى قد تكون أرقى وأنبل وأهم.
للنضال الانساني قصّة امرأة تونسية من المجتمع السفلي بتجاعيد وجه خمسيني هو من مخلفات شقاء الحياة وشظف العيش . بأيادي كادحة وقدمين مشققتين تلخصان تعب السنين.
ليس الفتى من يقول كان أبي ولكن يحقّ أحيانا أن يقول كانت أمي.
كلّ عام وأنت حبيبتي ...كل عام وأنت بألف خير.
شكرا على كلّ ما قدمت فكلّ كنوز الدنيا لا تكفي لردّ نزر قليل من الجميل"


  
  
     
  
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