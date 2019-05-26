توزر : حجز 4246 كلغ من الخوخ وإعادة ضخّها في سوق الجملة

Dimanche 26 Mai 2019



وات

- تمّ يوم السبت إعادة ضخّ كمية من الخوخ تقدّر ب 4246 كلغ في سوق الجملة بتوزر وهي كمية ذات جودة عالية تمّ حجزها ليلة الجمعة في أحد المفترقات بمدينة توزر ضمن برنامج المراقبة الاقتصادية على الطرقات الذي تنفذه فرق المراقبة بالإدارة الجهوية للتجارة بالشراكة مع أجهزة الامن وفق ما ذكره مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة.وبين ذات المصدر أن قيمة المحجوز تقدر بأكثر من خمسة ألاف دينار وقع التفطّن إليها في شاحنة ولا وجود لدى أصحابه لفواتير أو سندات تثبت مسكها وترويجها، مرجّحا أن هذه الكمية كانت موجّهة للتهريب الى قطر مجاور.وفي سياق متّصل انطلقت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة منذ اليوم في تنفيذ حملة المراقبة الوطنية ليومي 25 و26 ماي وهي حملة مكثفة تشمل كافة معتمديات الولاية في جميع المحلات والفضاءات التجارية، وفق المصدر ذاته.ص م