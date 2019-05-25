سليم العزابي: ''حركة النهضة تعد المنافس المباشر والطبيعي لحركة تحيا تونس''

Samedi 25 Mai 2019
وات - قال الأمين العام لحركة تحيا تونس، سليم العزابي، " ان حركة النهضة تعد المنافس المباشر والطبيعي لحركة تحيا تونس".
وبين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، السبت، على هامش ندوته الفكرية الثانية، "من اللوائح إلى البرنامج"، أن الحزبين لا يشتركان في المشروع المجتمعي ولا في المنطلقات ولا في الأهداف.
وأضاف بأن الاتفاق الحاصل اليوم بين تحيا تونس وحركة النهضة، يقتصر في اتمام الهيئات الدستورية والحفاظ على الاستقرار الحكومي، مشددا على أن حزبه يدافع عن الحريات الخاصة والعامة بشدة وهو ما تم تدوينه بلوائح مؤتمره الأخير.
واعتبر العزابي، أن تحيا تونس يقدم نفسه كرقم صعب في المشهد السياسي، بعد أن أتم مساره التأسيسي بعقد مؤتمره وخرج منه موحدا وصلبا، وأن الحزب ينطلق في توحيد العائلة الديمقراطية والوسطية وقد نجح في الاندماج مع حزب المبادرة وناقش ذلك مع حزبي البديل ومشروع تونس. وأشار الى أن تحيا تونس لم يدخل في اتصالات مباشرة مع شقي نداء تونس في اطار مساره التوحيدي، وأنه يرجأ هذا الأمر الى ما بعد فظ الاشكالات القانونية التي يتنازع حولها شقي الصراع بحركة نداء تونس.
وجدد التأكيد على أن حزب "تحيا تونس" يدعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأن الحزب يتفق مع رئيس الحكومة حول الاصلاحات التي يعمل على تجسيمها في المرحلة القادمة، كما يعمل على بلورة برنامجه الاقتصادي والاجتماعي وتقديمه للتونسيين، ترجمة لما ورد بلوائح مؤتمره التأسيسي.
يذكر أن حزب حركة "تحيا تونس" عقد ندوة صحفية، مساء أمس الجمعة بتونس العاصمة، لتسليط الضوء على اندماج حزبي "تحيا تونس" و"المبادرة".
وبين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، السبت، على هامش ندوته الفكرية الثانية، "من اللوائح إلى البرنامج"، أن الحزبين لا يشتركان في المشروع المجتمعي ولا في المنطلقات ولا في الأهداف.
وأضاف بأن الاتفاق الحاصل اليوم بين تحيا تونس وحركة النهضة، يقتصر في اتمام الهيئات الدستورية والحفاظ على الاستقرار الحكومي، مشددا على أن حزبه يدافع عن الحريات الخاصة والعامة بشدة وهو ما تم تدوينه بلوائح مؤتمره الأخير.
واعتبر العزابي، أن تحيا تونس يقدم نفسه كرقم صعب في المشهد السياسي، بعد أن أتم مساره التأسيسي بعقد مؤتمره وخرج منه موحدا وصلبا، وأن الحزب ينطلق في توحيد العائلة الديمقراطية والوسطية وقد نجح في الاندماج مع حزب المبادرة وناقش ذلك مع حزبي البديل ومشروع تونس. وأشار الى أن تحيا تونس لم يدخل في اتصالات مباشرة مع شقي نداء تونس في اطار مساره التوحيدي، وأنه يرجأ هذا الأمر الى ما بعد فظ الاشكالات القانونية التي يتنازع حولها شقي الصراع بحركة نداء تونس.
وجدد التأكيد على أن حزب "تحيا تونس" يدعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأن الحزب يتفق مع رئيس الحكومة حول الاصلاحات التي يعمل على تجسيمها في المرحلة القادمة، كما يعمل على بلورة برنامجه الاقتصادي والاجتماعي وتقديمه للتونسيين، ترجمة لما ورد بلوائح مؤتمره التأسيسي.
يذكر أن حزب حركة "تحيا تونس" عقد ندوة صحفية، مساء أمس الجمعة بتونس العاصمة، لتسليط الضوء على اندماج حزبي "تحيا تونس" و"المبادرة".
En continu
- Hier 23:47 بايرن ميونيخ بطلا لكأس ألمانيا للمرة الـ19
- Hier 19:07 ''عروق'' مشروع موسيقي فني مغاير للمألوف
- Hier 15:05 تونس تحتفي بيوم إفريقيا
- Hier 10:35 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 23:58 ميسي ينتزع جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة
- Hier 17:54 لماذا يترشح المستقلون للرئاسية !
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:55
|19:30
|16:07
|12:23
|05:04
|03:14
|
18°
|22°
|% 93
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|22°-16
|24°-17
|22°-18
|27°-19
|23°-17
Follow @babnet_Tunisie
( 73 576) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 72 514) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 52 945) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 311) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 131) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 38 675) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 38 568) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 556) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 169) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 34 002) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 33 853) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 782) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 351) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 32 625) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 32 121) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 104) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 047) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 910) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 31 427) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 158) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:MedTunisie ( )
Sur: هيئة حقوق الإنسان: التجاهر بالإفطار ليس جريمة