مصدر امني يوضح حقيقة الاعتداء على مقهى في رادس مليان

Samedi 25 Mai 2019



باب نات





Credits Mosaique FM

- نفى مصدر امني في تصريح لاذاعة موزاييك ما يروج من أخبار على شبكة التواصل الاجتماعي تفيد بهجوم مجموعة من الأشخاص على احد المقاهي بجهة رادس مليان على خلفية تواجد مفطرين داخله مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بخلاف بين مجموعتين تطور إلى تبادل للعنف ما أسفر عن إصابة واجهة المقهى المذكور.ومن جانبه أوضح الناطق باسم وزارة الداخلية أن صاحب المقهى عندما كان بصدد الاستعداد رفقة أفراد من عائلته من الفتيات لفتح المقهى مرت مجموعة من الشبان على متم سيارة وتلفظوا بالكلام البذيء تجاه الفتيات ليقوم صاحب المقهى برد الفعل وبعد مدة عاد هؤلاء الشبان رفقة عدد من المنحرفين من أبناء حيهم وقاموا بتهشيم المقهى والاعتداء على صاحبه