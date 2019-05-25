مصدر امني يوضح حقيقة الاعتداء على مقهى في رادس مليان

Samedi 25 Mai 2019
باب نات - نفى مصدر امني في تصريح لاذاعة موزاييك ما يروج من أخبار على شبكة التواصل الاجتماعي تفيد بهجوم مجموعة من الأشخاص على احد المقاهي بجهة رادس مليان على خلفية تواجد مفطرين داخله مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بخلاف بين مجموعتين تطور إلى تبادل للعنف ما أسفر عن إصابة واجهة المقهى المذكور.
Credits Mosaique FM
ومن جانبه أوضح الناطق باسم وزارة الداخلية أن صاحب المقهى عندما كان بصدد الاستعداد رفقة أفراد من عائلته من الفتيات لفتح المقهى مرت مجموعة من الشبان على متم سيارة وتلفظوا بالكلام البذيء تجاه الفتيات ليقوم صاحب المقهى برد الفعل وبعد مدة عاد هؤلاء الشبان رفقة عدد من المنحرفين من أبناء حيهم وقاموا بتهشيم المقهى والاعتداء على صاحبه
Credits Mosaique FM
ومن جانبه أوضح الناطق باسم وزارة الداخلية أن صاحب المقهى عندما كان بصدد الاستعداد رفقة أفراد من عائلته من الفتيات لفتح المقهى مرت مجموعة من الشبان على متم سيارة وتلفظوا بالكلام البذيء تجاه الفتيات ليقوم صاحب المقهى برد الفعل وبعد مدة عاد هؤلاء الشبان رفقة عدد من المنحرفين من أبناء حيهم وقاموا بتهشيم المقهى والاعتداء على صاحبه
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Par:essoltan (France )
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