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وزير الداخلية يشرف على انعقاد المجلس الجهوي للأمن بولاية تطاوين

Dimanche 26 Mai 2019

Dimanche 26 Mai 2019
باب نات - في إطار زيارته إلى ولاية تطاوين، تحوّل وزير الداخلية "هشام الفراتي"، يوم السبت 25 ماي 2019 إلى كل من مقرات الفوج الجهوي لوحدات التدخل للحرس الوطني وإقليم الحرس الوطني ومنطقة الأمن الوطني والفرقة المختصة وفرقة مكافحة الإرهاب والإدارة الجهوية للحماية المدنية بتطاوين للوقوف على جاهزية الوحدات الأمنية بمختلف اختصاصاتها والاطّلاع على سير عملها، مثمّنًا ما تقدمه من تضحيات ومؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود للمحافظة على الأمن العامّ ومكافحة الجريمة والتّوقّي من مختلف التّهديدات.

كما أشرف بمقرّ الولاية على انعقاد المجلس الجهوي للأمن بحضور والي الجهة والسادة ممثلي السلطة الجهوية وعدد من القيادات الأمنيّة والعسكرية تم خلاله استعراض مختلف المحاور الأمنية والتنموية والاجتماعية المتعلّقة بالجهة.


  
  
     
  
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