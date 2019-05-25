رابطة الابطال الافريقية - الغامبي قاساما يدير لقاء الترجي الرياضي والوداد البيضاوي

Samedi 25 Mai 2019
وات - اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم السبت ان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عين الحكم الغامبي باكاري قاساما لادارة مباراة إياب نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي المقررة يوم 31 ماي الجاري بملعب رادس.
وسيساعد قاساما في ادارة المباراة السينغاليان جبريل كامارا وماليك الحاجي سامبا .
وسيكون الحكم الرابع البوتسواني جوشيا بوندو.
كما عين الإتحاد الإفريقي الزمبي جاني سيكازوي ليكون على رأس الفريق المكلف بتقنية "الفار".
ويذكر ان مباراة الذهاب التي اقيمت امس الجمعة بالرباط انتهت بالتعادل (1-1).
وسيساعد قاساما في ادارة المباراة السينغاليان جبريل كامارا وماليك الحاجي سامبا .
وسيكون الحكم الرابع البوتسواني جوشيا بوندو.
كما عين الإتحاد الإفريقي الزمبي جاني سيكازوي ليكون على رأس الفريق المكلف بتقنية "الفار".
ويذكر ان مباراة الذهاب التي اقيمت امس الجمعة بالرباط انتهت بالتعادل (1-1).
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Par:essoltan (France )
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