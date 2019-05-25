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حجز اكثر من طن من الدجاج بمسلخ عشوائي بسيدي حسين

Samedi 25 Mai 2019

Samedi 25 Mai 2019
وات - تم حجز اكثر من طن من الدجاج بمسلخ عشوائي بمنطقة سيدي حسين من ولاية تونس وذلك خلال عملية مراقبة قام بها اعوان المراقبة الاقتصادية بتونس وعدد من البياطرة التابعين للمندوبية الجهوية للفلاحة واعوان الصحة والامن الوطني لاقليم تونس، حسب ما اكده المدير الجهوي للتجارة بتونس، ياسر بن خليفة.

واكد بن خليفة، في تصريح ل(وات) مساء السبت، ان الدجاج يذبح بهذا المسلخ خفية وفي ظروف تنعدم فيها كليا الشروط الصحية، بالاضافة الى استعمال مياه بئر غير مراقبة، مضيفا ان الدجاج المحجوز قد تم توجيهه الى حديقة الحيوانات وتم ايضا ايقاف صاحب المسلخ العشوائي باذن من النيابة العمومية.


يذكر ان الادارة الجهوية للتجارة بتونس قد كثفت خلال شهر رمضان حملات المراقبة المشتركة مع مصالح الحرس والامن والشرطة البلدية واعوان الصحة ، وذلك في اطار التصدي لظاهرة البيع العشوائي للمواد الغذائية والاستهلاكية وخارج المسالك القانونية.

  
  
     
  
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