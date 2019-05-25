حجز اكثر من طن من الدجاج بمسلخ عشوائي بسيدي حسين

Samedi 25 Mai 2019
وات - تم حجز اكثر من طن من الدجاج بمسلخ عشوائي بمنطقة سيدي حسين من ولاية تونس وذلك خلال عملية مراقبة قام بها اعوان المراقبة الاقتصادية بتونس وعدد من البياطرة التابعين للمندوبية الجهوية للفلاحة واعوان الصحة والامن الوطني لاقليم تونس، حسب ما اكده المدير الجهوي للتجارة بتونس، ياسر بن خليفة.
واكد بن خليفة، في تصريح ل(وات) مساء السبت، ان الدجاج يذبح بهذا المسلخ خفية وفي ظروف تنعدم فيها كليا الشروط الصحية، بالاضافة الى استعمال مياه بئر غير مراقبة، مضيفا ان الدجاج المحجوز قد تم توجيهه الى حديقة الحيوانات وتم ايضا ايقاف صاحب المسلخ العشوائي باذن من النيابة العمومية.
يذكر ان الادارة الجهوية للتجارة بتونس قد كثفت خلال شهر رمضان حملات المراقبة المشتركة مع مصالح الحرس والامن والشرطة البلدية واعوان الصحة ، وذلك في اطار التصدي لظاهرة البيع العشوائي للمواد الغذائية والاستهلاكية وخارج المسالك القانونية.
واكد بن خليفة، في تصريح ل(وات) مساء السبت، ان الدجاج يذبح بهذا المسلخ خفية وفي ظروف تنعدم فيها كليا الشروط الصحية، بالاضافة الى استعمال مياه بئر غير مراقبة، مضيفا ان الدجاج المحجوز قد تم توجيهه الى حديقة الحيوانات وتم ايضا ايقاف صاحب المسلخ العشوائي باذن من النيابة العمومية.
يذكر ان الادارة الجهوية للتجارة بتونس قد كثفت خلال شهر رمضان حملات المراقبة المشتركة مع مصالح الحرس والامن والشرطة البلدية واعوان الصحة ، وذلك في اطار التصدي لظاهرة البيع العشوائي للمواد الغذائية والاستهلاكية وخارج المسالك القانونية.
En continu
- 15:05 تونس تحتفي بيوم إفريقيا
- Hier 23:58 ميسي ينتزع جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة
- Hier 17:54 لماذا يترشح المستقلون للرئاسية !
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:55
|19:30
|16:07
|12:23
|05:04
|03:15
|
20°
|20°
|% 68
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|20°-18
|22°-16
|22°-17
|28°-19
|26°-18
Follow @babnet_Tunisie
( 73 550) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 72 441) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 52 892) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 287) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 125) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 38 661) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 38 541) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 544) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 164) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 897) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 33 845) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 775) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 303) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 32 483) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 32 113) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 067) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 030) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 687) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 31 414) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 119) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur: الدايمي يكشف: في خرق جديد للقانون، نقابي تحصّل على 3 أشهر عطلة خالصة الأجر بعنوان التفرّغ النقابي