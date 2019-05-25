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تونس تشارك بالصالون الدولي للطيران والفضاء بباريس

Samedi 25 Mai 2019

Samedi 25 Mai 2019
وات - تشارك تونس في الدورة 53 لصالون بورجيه الدولي للطيران والفضاء، المزمع عقده بباريس (فرنسا) من 17 إلى 23 جوان 2019، وفق ما أعلنت عنه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

وسيضم الجناح التونسي، الذي يمتد على مساحة 25ر107 متر مربع، 7 هياكل دعم تتعلق بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والهيئة التونسية للاستثمار ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والوكالة العقارية الصناعية إضافة الى فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت ومركز النهوض بالصادرات ومجمع الصناعات التونسية للطيران والفضاء.


ومن المبرمج أن يشهد الجناح الوطني، على هامش هذه الدورة، تنظيم عرض خاص بقطاع الطيران قصد الترويج لموقع تونس والتعريف به كوجهة محبّذة للاستثمار الاجنبي المباشر في مجال متطلب جدا على ظل لتوفر الخبرة التكنولوجية والبنية التحتية المتطورة في المجال.
ويرجى من وراء هذه المشاركة لقاء أصحاب القرار في العالم والتعرف على أحدث الابتكارات والتوجهات في مجال الطيران والفضاء.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 182944

Amor2  (Switzerland)  |Samedi 25 Mai 2019 à 18h 08m |           
المشاركة التونسية سوف تكون عن طريق الاتحاد العام للخراب ليعرف بالتجربة التونسية في مجال الإضرابات و تعطيل الإنتاج و كيفية وضع العصي في الدواليب و تخريب الاقتصادات ...
سوف تكون مشاركة مميزة تستفيد منها البشرية قاطبة ..
حفظ الله رؤوس اتحاد الخراب و اسكنهم فسيح جهنم الواسعة



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