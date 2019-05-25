ريم محجوب: حزب آفاق تونس يرفض تعديل القانون الإنتخابي قبل أشهر من إجراء الإنتخابات

Samedi 25 Mai 2019



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- أفادت رئيسة المكتب السياسي لحزب آفاق تونس ريم محجوب، بأنّ المكتب السياسي للحزب أكّد خلال اجتماعه اليوم السبت، رفضه المسّ بالقانون الإنتخابي المعروض أمام البرلمان وتعديله، قبيل أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسيّة لسنة 2019 وأضافت محجوب، في تصريح إعلامي، أنّ المكتب السياسي للحزب سجّل بارتياح ارتفاع نسبة التسجيل في صفوف الناخبين، والجهود التي بذلتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في هذا الاتجاه، خاصّة عبر استقطاب فئة الشباب، معربة عن الأمل في أن يتطور عدد الناخبين المسجّلين بعد التمديد في فترة التسجيل إلى موعد 15 جوان.وأكدت أن المكتب السياسي للحزب، تباحث كذلك بشأن المستجدات والمتغيرات التي تشهدها الساحة السياسية وكيف سيتعامل الحزب معها، في ظلّ استعداداته للاستحقاقات الانتخابية القادمة.وصرحت بأنّ الحزب قرّر خوض المحطة الانتخابيّة بقائمات آفاق تونس، مع امكانية إجراء تحالفات بعد الانتخابات، مذكّرة في الصدد، بالمبادرة التي تقدّم بها الحزب حول كيفية القيام بتحالفات بعد الانتخابات، ومشيرة الى مشروع القانون الذي يعتزم الحزب تقديمة حول السياحة الحزبية .ولفتت إلى أنّ آفاق تونس منكب على ضبط برنامجه الانتخابي، خاصة في المجالين الإقتصادي والإجتماعي، وسيعقد اجتماعا شعبيا يوم 23 جوان القادم لتقديم الخطوط العريضة لهذا البرنامج.يذكر انّ حزب آفاق تونس كان قد دعا سابقا الأحزاب التي أعلنت أنها لن تتحالف مع حركة النهضة، إلى التوقيع على اتفاق سياسي يكون بمثابة التزام أخلاقي أمام التونسيين، وذلك فِي إطار إعادة بناء الثقة في العملية الديمقراطية.