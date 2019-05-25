الدايمي يكشف: في خرق جديد للقانون، نقابي تحصّل على 3 أشهر عطلة خالصة الأجر بعنوان التفرّغ النقابي

Samedi 25 Mai 2019
باب نات - قال الجمعة 24 ماي، النائب عماد الدايمي إن التفرّغ النقابي العشوائي على غير الصيغ القانونة مازال يمارس في البلاد 8 سنوات بعد الثورة.
وكشف في هذا السياق عن حصول ممرض بمستشفى جنوبة على 3 أشهر عطلة خالصة الأجر بصفته الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة.
وشدّد الدايمي على أن الصيغة الواردة في مراسلة الاتحاد غير قانونية مطلقا وتستوجب التتبع والغاء الاثار المترتبة عنها كما تستوجب محاسبة المسؤولين الاداريين الذين قبلوا بها.
وقال مستنكرا "ألم يحن الوقت للاتحاد حتى يقوم بمراجعة كل السلوكيات المخالفة للقانون، وأن ينسجم مع مناخات الشفافية التي جاءت بها الثورة والدستور، وأن يبدأ الاصلاح المنشود باصلاح هياكله وسلوكياته؟"
وختم تدوينته قائلا "على الاتحاد الا يضيع الوقت ولا يخسر ما تبقى من شرعيته .. اذا لم يكن التوجه نحو الاصلاح ذاتيا .. فسيفرضه عليه التونسيون".
يذكر أن الدايمي كان كشف مؤخّرا عن عينة من النقابيين بشركة نقل تونس يتقاضون أجورا وهمية دون مباشرة العمل وتضاعف مدخولها بي السنوات الأخيرة.
وكشف في هذا السياق عن حصول ممرض بمستشفى جنوبة على 3 أشهر عطلة خالصة الأجر بصفته الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة.
وشدّد الدايمي على أن الصيغة الواردة في مراسلة الاتحاد غير قانونية مطلقا وتستوجب التتبع والغاء الاثار المترتبة عنها كما تستوجب محاسبة المسؤولين الاداريين الذين قبلوا بها.
وقال مستنكرا "ألم يحن الوقت للاتحاد حتى يقوم بمراجعة كل السلوكيات المخالفة للقانون، وأن ينسجم مع مناخات الشفافية التي جاءت بها الثورة والدستور، وأن يبدأ الاصلاح المنشود باصلاح هياكله وسلوكياته؟"
وختم تدوينته قائلا "على الاتحاد الا يضيع الوقت ولا يخسر ما تبقى من شرعيته .. اذا لم يكن التوجه نحو الاصلاح ذاتيا .. فسيفرضه عليه التونسيون".
يذكر أن الدايمي كان كشف مؤخّرا عن عينة من النقابيين بشركة نقل تونس يتقاضون أجورا وهمية دون مباشرة العمل وتضاعف مدخولها بي السنوات الأخيرة.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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