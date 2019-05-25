سمير ماجول يستقبل الدبلوماسي الفرنسي جان دافيد ليفيت

Samedi 25 Mai 2019
باب نات - استقبل سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الجمعة 24 ماي 2019 بمقر الاتحاد جان دافيد ليفيت السفير الشرفي والدبلوماسي الفرنسي بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية التونسية الفرنسية وكذاك الوضع في المنطقة المغاربية والمتوسطية كما وقع التطرق إلى تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس.
وتجدر الإشارة أن جان دافيد ليفيت يؤدي زيارة إلى بلادنا بدعوة من الجامعة المركزية الخاصة Université Centrale والدائرة الدبلوماسية لإلقاء محاضرتين.
وقد ألقى المحاضرة الأولى يوم الجمعة بمقر الاتحاد بعنوان "أي نظام عالمي للقرن 21؟" حضرها عدد هام من الأساتذة الجامعيين والمهتمين بالعلاقات الدولية ومن الطلبة على أن يلقي المحاضرة الثانية غدا السبت 25 ماي 2019 بعنوان " كيف يمكن لتونس ولمؤسساتها الاستفادة من مزاياهما التفاضلية في السياق العالمي الجديد ؟".
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية التونسية الفرنسية وكذاك الوضع في المنطقة المغاربية والمتوسطية كما وقع التطرق إلى تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس.
وتجدر الإشارة أن جان دافيد ليفيت يؤدي زيارة إلى بلادنا بدعوة من الجامعة المركزية الخاصة Université Centrale والدائرة الدبلوماسية لإلقاء محاضرتين.
وقد ألقى المحاضرة الأولى يوم الجمعة بمقر الاتحاد بعنوان "أي نظام عالمي للقرن 21؟" حضرها عدد هام من الأساتذة الجامعيين والمهتمين بالعلاقات الدولية ومن الطلبة على أن يلقي المحاضرة الثانية غدا السبت 25 ماي 2019 بعنوان " كيف يمكن لتونس ولمؤسساتها الاستفادة من مزاياهما التفاضلية في السياق العالمي الجديد ؟".
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Par:aziz75 (France )
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