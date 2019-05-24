وزير الدفاع الوطني يتفقد القاعدة الجوية بصفاقس

Vendredi 24 Mai 2019
وات - أدى وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي، ظهر يوم الخميس، زيارة ميدانية إلى القاعدة الجوية بصفاقس لتفقّد جاهزية الوحدات الجوية المنتصبة بها والإطلاع على ظروف العيش والعمل.
واستمع الزبيدي بالمناسبة إلى بيانات حول مهام هذه القاعدة الجوية والمتمثلة أساسا في الإسناد التكتيتي والصحي واللوجستي ومكافحة الحرائق، حسب ما ذكرت الوزارة في بلاغ إعلامي.
ودعا وزير الدفاع إلى ضرورة تكثيف التدريبات والتمارين البيضاء المشتركة بين مختلف الجيوش لضمان الجاهزية والتدخل السريع والناجع، مشددا على مزيد العناية بالجانب المعنوي للعسكريين والإحاطة بهم.
كما زار مدرسة الاختصاصات الجوية حيث اطلع على مراحل التدريس والتكوين بها، ودعا إلى مزيد الاستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي في المجال ومواكبته.
وتناول الوزير بالمناسبة الإفطار مع العسكريين وإطارات مدرسة الاختصاصات الجوية وتلامذتها.
واستمع الزبيدي بالمناسبة إلى بيانات حول مهام هذه القاعدة الجوية والمتمثلة أساسا في الإسناد التكتيتي والصحي واللوجستي ومكافحة الحرائق، حسب ما ذكرت الوزارة في بلاغ إعلامي.
ودعا وزير الدفاع إلى ضرورة تكثيف التدريبات والتمارين البيضاء المشتركة بين مختلف الجيوش لضمان الجاهزية والتدخل السريع والناجع، مشددا على مزيد العناية بالجانب المعنوي للعسكريين والإحاطة بهم.
كما زار مدرسة الاختصاصات الجوية حيث اطلع على مراحل التدريس والتكوين بها، ودعا إلى مزيد الاستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي في المجال ومواكبته.
وتناول الوزير بالمناسبة الإفطار مع العسكريين وإطارات مدرسة الاختصاصات الجوية وتلامذتها.
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Par:mandhouj (France )
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