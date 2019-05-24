الديوان الوطني للبريد يخصص أكثر من 2 مليون دينار لتطوير البنية التحتية بولاية سليانة خلال سنة 2019

Vendredi 24 Mai 2019
وات - خصص الديوان الوطني للبريد أكثر من 2 مليون دينار لتطوير البنية التحتية بولاية سليانة خلال سنة 2019 وفق ما صرح به المدير المركزي للشبكة التجارية والتسويق بالديوان محمد بهلول.
وأضاف بهلول في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة على هامش موكب تنصيب المدير الجهوي للبريد بسليانة، انه سيتم في الأيام القادمة الانطلاق في انجاز مشروع بناء مركب خاص بالبريد مكان مكتب البريد الحالي، يتكون من وكالة بريد سريع ومكتب كبير للبريد ووكالة طرود بريدية ومركب صحي خاص بالأعوان، بكلفة جملية تقدر بقيمة 1 مليون دينار و600 دينار مشيرا إلى أن جملة من المشاريع ستشمل أيضا مكاتب البريد بمعتمديات الجهة.
ومن جهته دعا كاتب عام الجامعة العامة للبريد حبيب ميزوري في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة الإدارة إلى ضرورة توفير الإمكانيات البشرية اللازمة لتحسين خدمات مكتب البريد بسليانة الذي يشهد ضغطا كبيرا أمام غياب الانتدابات في السنوات الأخيرة.
وأضاف بهلول في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة على هامش موكب تنصيب المدير الجهوي للبريد بسليانة، انه سيتم في الأيام القادمة الانطلاق في انجاز مشروع بناء مركب خاص بالبريد مكان مكتب البريد الحالي، يتكون من وكالة بريد سريع ومكتب كبير للبريد ووكالة طرود بريدية ومركب صحي خاص بالأعوان، بكلفة جملية تقدر بقيمة 1 مليون دينار و600 دينار مشيرا إلى أن جملة من المشاريع ستشمل أيضا مكاتب البريد بمعتمديات الجهة.
ومن جهته دعا كاتب عام الجامعة العامة للبريد حبيب ميزوري في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة الإدارة إلى ضرورة توفير الإمكانيات البشرية اللازمة لتحسين خدمات مكتب البريد بسليانة الذي يشهد ضغطا كبيرا أمام غياب الانتدابات في السنوات الأخيرة.
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Par:mandhouj (France )
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