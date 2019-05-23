مشروع منجم فج الهدوم بالكريب سيساهم في استخراج 250 ألف طن سنويا من خامات الزنك والرصاص

Jeudi 23 Mai 2019



باب نات

- على هامش زيارته إلى ولاية سليانة، عاين وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني اليوم الخميس 23 ماي 2019 مشروع منجم فج الهدوم بمعتمدية الكريب وذلك بحضور والي الجهة وعدد من اطارات الوزارة.وأكد سليم الفرياني على أهمية هذا المشروع الذي تقدر كلفته بحوالي 42 مليون دولار ويتمثل في استخراج خامات الزنك والرصاص من منجم "فج الهدوم" بولاية سليانة ومعالجتها بوحدة المعالجة ببوقرين لإنتاج مركزات الرصاص التجاري (PbS) ومركزالزنك التجاري (ZnS).وعبر الفرياني عن استعداد مصالح الوزارة للإحاطة وتقديم الدعم اللازم لإتمام أشغال المشروع في أحسن الظروف داعيا كل الأطراف المعنية إلى مضاعفة الجهود والتسريع في انجازه في أقرب الآجال.كما أبرز الوزير دور هذا المشروع في استحثاث نسق الاستثمار وإحداث ديناميكية بالجهة وإحداث مواطن شغل جديدة بها حيث سيوفر حوالي 306 موطن شغل و ذلك بداية من السنة الخامسة للدخول الفعلي للإنتاج.وتجدر الإشارة أن المشروع سيساهم في استخراج 250 ألف طن سنويا من خامات الزنك والرصاص بطاقة الإنتاج تقدر بحوالي 23.700 طن من مركز الزنك التجاري و12500 طن من مركز الرصاص التجاري في السنة.