Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Elli Enshagalt 3alaih  

تونس: 3 قيادات في المعارضة محل تدقيق مالي … و الاستخبارات رصدت لقاءات جمعتهم بمسؤولين إماراتيين

Jeudi 23 Mai 2019

Jeudi 23 Mai 2019
باب نات - كشف الصحفي محمد اليوسفي على صفحته بالفيسبوك عن وجود 3 قيادات وازنة في المعارضة من بينهم رئيسة حزب حساباتهم البنكية محلّ تدقيق ومراقبة وتحقيق منذ فترة بسبب وجود شبهات قوية في تلقي تمويلات إماراتية .

" ما لم يقل في وسائل الإعلام


بعيدا عن خزعبلات المقاومة "التحیاویة" التي تبيّن أنّها هي التي تقف وراء عملية دكّ مستوطنات عسقلان بقذاٸف "عزابي1" على حدّ تعبير طريف لأحد النبّارة الفايسبوكيين ،
3 قيادات سياسية وازنة في المعارضة من بينهم رئيسة حزب حساباتهم البنكية محلّ تدقيق ومراقبة وتحقيق منذ فترة بسبب وجود شبهات قوية في تلقي تمويلات إماراتية .
مع العلم أنّ الأجهزة الاستخباراتية للدولة رصدت لقاءات متواترة جمعتهم بمسؤولين إماراتيين بين أبو ظبي وباريس.

ديمقراطية بطعم الرز"

  
  
     
  
cadre-1725e9d919cd3fddc37c06955d0d7f85-2019-05-23 16:11:07






0 de 0 commentaires pour l'article 182845



En continu

الخميس 23 ماي 2019 | 18 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:53 19:28 16:06 12:23 05:05 03:17
24°
 24° % 36 :الرطــوبة
تونــس 17°
7.7 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
24°-1730°-2021°-1823°-1722°-17
  • Avoirs en devises
    13109,9

  • (22 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,33909 DT        1$ =2,99555 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 mai)   359,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558627857|182845 5204|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires