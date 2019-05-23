تونس: 3 قيادات في المعارضة محل تدقيق مالي … و الاستخبارات رصدت لقاءات جمعتهم بمسؤولين إماراتيين

Jeudi 23 Mai 2019
باب نات - كشف الصحفي محمد اليوسفي على صفحته بالفيسبوك عن وجود 3 قيادات وازنة في المعارضة من بينهم رئيسة حزب حساباتهم البنكية محلّ تدقيق ومراقبة وتحقيق منذ فترة بسبب وجود شبهات قوية في تلقي تمويلات إماراتية .
" ما لم يقل في وسائل الإعلام
بعيدا عن خزعبلات المقاومة "التحیاویة" التي تبيّن أنّها هي التي تقف وراء عملية دكّ مستوطنات عسقلان بقذاٸف "عزابي1" على حدّ تعبير طريف لأحد النبّارة الفايسبوكيين ،
3 قيادات سياسية وازنة في المعارضة من بينهم رئيسة حزب حساباتهم البنكية محلّ تدقيق ومراقبة وتحقيق منذ فترة بسبب وجود شبهات قوية في تلقي تمويلات إماراتية .
مع العلم أنّ الأجهزة الاستخباراتية للدولة رصدت لقاءات متواترة جمعتهم بمسؤولين إماراتيين بين أبو ظبي وباريس.
ديمقراطية بطعم الرز"
" ما لم يقل في وسائل الإعلام
بعيدا عن خزعبلات المقاومة "التحیاویة" التي تبيّن أنّها هي التي تقف وراء عملية دكّ مستوطنات عسقلان بقذاٸف "عزابي1" على حدّ تعبير طريف لأحد النبّارة الفايسبوكيين ،
3 قيادات سياسية وازنة في المعارضة من بينهم رئيسة حزب حساباتهم البنكية محلّ تدقيق ومراقبة وتحقيق منذ فترة بسبب وجود شبهات قوية في تلقي تمويلات إماراتية .
مع العلم أنّ الأجهزة الاستخباراتية للدولة رصدت لقاءات متواترة جمعتهم بمسؤولين إماراتيين بين أبو ظبي وباريس.
ديمقراطية بطعم الرز"
En continu
- Hier 23:56 البديل التونسي يدين استهداف رئيس الحكومة
- Hier 23:52 ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل النهضة
- Hier 23:42 لوبوان الفرنسية : 400 ''جاسوس'' في تونس !
- Hier 23:03 روجي لومار نموذج يحتذى به
- Hier 18:26 Coup d'envoi du pèlerinage juif de la Ghriba
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:53
|19:28
|16:06
|12:23
|05:05
|03:17
|
24°
|24°
|% 36
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
7.7 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|24°-17
|30°-20
|21°-18
|23°-17
|22°-17
Follow @babnet_Tunisie
( 72 454) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 72 000) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 52 190) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 086) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 49 023) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 38 620) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 38 334) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 368) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 130) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 808) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 740) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 387) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 33 074) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 32 922) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 083) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 997) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 889) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 31 363) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 984) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 29 833) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:aziz75 (France )
Sur: إتلاف أطنان من المشمش الرفيع بعد فشل تصدريها إلى ليبيا والجزائر