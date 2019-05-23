الاعتداء بالعنف على ممرضتين في قسم العيادات الخارجية بمعهد صالح عزيز

Jeudi 23 Mai 2019
وات - ندد الكاتب العام للجامعة العامة للصحة المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، عثمان الجلولي، بحادثة الاعتداء، صباح اليوم، على ممرضتين في قسم العيادات الخارجية بمعهد صالح عزيز المركز المختص في معالجة الأمراض السرطانية.
وقال في تصريح لـ(وات) إن الاعتداء بالعنف على الطواقم الطبية "يكاد يكون الخبز اليومي داخل المستشفيات"، مشيرا إلى تسجيل نحو 633 اعتداء بالعنف على الطواقم الطبية وفق دراسة أنجزتها الجامعة العامة للصحة وترواحت بين سبتمبر 2017 وسبتمبر 2018.
وأكد توقف العمل مؤقتا صباح اليوم الخميس (في حدود العاشرة صباحا) في قسم العيادات الخارجية بمعهد صالح عزيز بسبب احتجاج الطاقم الطبي بالمعهد على اعتداء مرافقين اثنين لمرضى على ممرضتين بهذا القسم مما خلق حالة من الاحتقان خارج المعهد.
وتم إلقاء القبض على أحد المعتدين في حين لاذ الآخر بالفرار بحسب تأكيد الكاتب العام للجامعة العامة للصحة الذي أكد بأن وزارة الصحة رفعت شكاية على الفور إلى الضابطة العدلية ضد المعتدين بتهمة الاعتداء بالعنف على موظف أثناء أداء واجبه.
وقال في تصريح لـ(وات) إن الاعتداء بالعنف على الطواقم الطبية "يكاد يكون الخبز اليومي داخل المستشفيات"، مشيرا إلى تسجيل نحو 633 اعتداء بالعنف على الطواقم الطبية وفق دراسة أنجزتها الجامعة العامة للصحة وترواحت بين سبتمبر 2017 وسبتمبر 2018.
وأكد توقف العمل مؤقتا صباح اليوم الخميس (في حدود العاشرة صباحا) في قسم العيادات الخارجية بمعهد صالح عزيز بسبب احتجاج الطاقم الطبي بالمعهد على اعتداء مرافقين اثنين لمرضى على ممرضتين بهذا القسم مما خلق حالة من الاحتقان خارج المعهد.
وتم إلقاء القبض على أحد المعتدين في حين لاذ الآخر بالفرار بحسب تأكيد الكاتب العام للجامعة العامة للصحة الذي أكد بأن وزارة الصحة رفعت شكاية على الفور إلى الضابطة العدلية ضد المعتدين بتهمة الاعتداء بالعنف على موظف أثناء أداء واجبه.
1 de 1 commentaires pour l'article 182843
En continu
- Hier 23:56 البديل التونسي يدين استهداف رئيس الحكومة
- Hier 23:52 ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل النهضة
- Hier 23:42 لوبوان الفرنسية : 400 ''جاسوس'' في تونس !
- Hier 23:03 روجي لومار نموذج يحتذى به
- Hier 18:26 Coup d'envoi du pèlerinage juif de la Ghriba
- Hier 18:00 جربة: انطلاق الزيارة السنوية لمعبد الغريبة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:53
|19:28
|16:06
|12:23
|05:05
|03:17
|
26°
|26°
|% 27
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|25°-17
|30°-20
|21°-18
|23°-17
|22°-17
Follow @babnet_Tunisie
( 72 244) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 71 975) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 52 132) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 082) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 48 977) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 38 615) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 38 312) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 326) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 126) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 802) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 735) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 332) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 33 050) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 32 915) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 079) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 992) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 878) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 31 358) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 899) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 29 807) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur: جمعية التفكير الإسلامي تطالب بفتح ملف الحج باعتباره ملف فساد بامتياز