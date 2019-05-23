الاعتداء بالعنف على ممرضتين في قسم العيادات الخارجية بمعهد صالح عزيز

Jeudi 23 Mai 2019



وات

- ندد الكاتب العام للجامعة العامة للصحة المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، عثمان الجلولي، بحادثة الاعتداء، صباح اليوم، على ممرضتين في قسم العيادات الخارجية بمعهد صالح عزيز المركز المختص في معالجة الأمراض السرطانية.وقال في تصريح لـ(وات) إن الاعتداء بالعنف على الطواقم الطبية "يكاد يكون الخبز اليومي داخل المستشفيات"، مشيرا إلى تسجيل نحو 633 اعتداء بالعنف على الطواقم الطبية وفق دراسة أنجزتها الجامعة العامة للصحة وترواحت بين سبتمبر 2017 وسبتمبر 2018.وأكد توقف العمل مؤقتا صباح اليوم الخميس (في حدود العاشرة صباحا) في قسم العيادات الخارجية بمعهد صالح عزيز بسبب احتجاج الطاقم الطبي بالمعهد على اعتداء مرافقين اثنين لمرضى على ممرضتين بهذا القسم مما خلق حالة من الاحتقان خارج المعهد.وتم إلقاء القبض على أحد المعتدين في حين لاذ الآخر بالفرار بحسب تأكيد الكاتب العام للجامعة العامة للصحة الذي أكد بأن وزارة الصحة رفعت شكاية على الفور إلى الضابطة العدلية ضد المعتدين بتهمة الاعتداء بالعنف على موظف أثناء أداء واجبه.