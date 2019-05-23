تونس تنال العضوية القارة بالمنتدى الدولي للنقل لتصبح البلد 60 ضمن قائمة تشكل اهم الدول الفاعلة في قطاع النقل

Jeudi 23 Mai 2019
وات - انتخبت تونس عضوا قارا بالمنتدى الدولي للنقل المنعقد حاليا بمدينة ليزبيغ (ألمانيا) لتصبح العضو عدد 60 ضمن أحد أهم هياكل منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية المتخصصة في مجال النقل.
ونالت تونس اجماع كل الدول الأعضاء المشاركين في الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمنتدى الدولي للنقل يوغ تيا كيم وممثلون عن قطاع النقل للدول الأعضاء الى جانب وزير النقل هشام بن احمد وفق بلاغ أصدرته وزارة النقل.
وأبرز وزير النقل هشام بن احمد ، أن المنتدى الدولي للنقل يشكل أهم اطار للتعاون والتنسيق بين الفاعلين الدوليين في قطاع النقل واللوجستية بهدف تبني نظرة مشتركة لتطوير هذا القطاع وان تونس فخورة بهذا الإنضمام.
وأضاف بن احمد أن تونس تسعى الى ان تكون مركزا اقتصاديا اقليميا وقطبا متوسطيا للتجارة والخدمات بفضل موقعها الجغرافي وبالنظر إلى التطور المستمر لبنيتها التحتية وما تزخر به من كفاءات بشرية.
وأضاف أن الاستراتيجية القطاعية لتونس تهدف إلى تدعيم التنمية الشاملة على المستوى الوطني والاندماج الاقتصادي على المستوى الدولي و الاقليمي من خلال نظام نقل ذكي ومتكامل ومترابط مع شبكات النقل الدولي و تعمل على تدعيم الربط الداخلي.
وقال الأمين العام للمنتدى الدولي للنقل يوغ تيا كيم "أن تونس التي تحتل موقعا استراتيجيا مميزا باعتبارها ملتقى لأوروبا وافريقيا والشرق الأوسط من شأنها أن تحقق الاضافة لمنظمة عالمية على غرار المنتدى الدولي للنقل".
وأضاف تيا كيم أن تونس تعد فاعلا ديناميكيا لديه توجها مستقبليا في مجال النقل يرتكز على مبادرات حالية في مجال البنية الأساسية على مستوى الشبكة الحديدية المينائية المناطق اللوجستية وفي مجال السلامة المرورية.
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ونالت تونس اجماع كل الدول الأعضاء المشاركين في الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمنتدى الدولي للنقل يوغ تيا كيم وممثلون عن قطاع النقل للدول الأعضاء الى جانب وزير النقل هشام بن احمد وفق بلاغ أصدرته وزارة النقل.
وأبرز وزير النقل هشام بن احمد ، أن المنتدى الدولي للنقل يشكل أهم اطار للتعاون والتنسيق بين الفاعلين الدوليين في قطاع النقل واللوجستية بهدف تبني نظرة مشتركة لتطوير هذا القطاع وان تونس فخورة بهذا الإنضمام.
وأضاف بن احمد أن تونس تسعى الى ان تكون مركزا اقتصاديا اقليميا وقطبا متوسطيا للتجارة والخدمات بفضل موقعها الجغرافي وبالنظر إلى التطور المستمر لبنيتها التحتية وما تزخر به من كفاءات بشرية.
وأضاف أن الاستراتيجية القطاعية لتونس تهدف إلى تدعيم التنمية الشاملة على المستوى الوطني والاندماج الاقتصادي على المستوى الدولي و الاقليمي من خلال نظام نقل ذكي ومتكامل ومترابط مع شبكات النقل الدولي و تعمل على تدعيم الربط الداخلي.
وقال الأمين العام للمنتدى الدولي للنقل يوغ تيا كيم "أن تونس التي تحتل موقعا استراتيجيا مميزا باعتبارها ملتقى لأوروبا وافريقيا والشرق الأوسط من شأنها أن تحقق الاضافة لمنظمة عالمية على غرار المنتدى الدولي للنقل".
وأضاف تيا كيم أن تونس تعد فاعلا ديناميكيا لديه توجها مستقبليا في مجال النقل يرتكز على مبادرات حالية في مجال البنية الأساسية على مستوى الشبكة الحديدية المينائية المناطق اللوجستية وفي مجال السلامة المرورية.
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Par:rommen (Tunisia )
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