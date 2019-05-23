توزر: قطيع من الإبل يتسبب في حادث مرور بمدخل حزوة

Jeudi 23 Mai 2019
وات - تسبّب قطيع من الإبل بمعتمديّة حزوة من ولاية توزر، ليلة أمس الأربعاء، في حادث مرور بمدخل المدينة، تمثل في اصطدام سيارة خفيفة لعائلة جزائرية بالقطيع، ما انجر عنه إصابة سائق السيارة بإصابات بليغة، الى جانب إصابة خمس رؤوس من الإبل، وفق ما صرح به رئيس خلية الارشاد الفلاحي بالمنطقة، عاطف الدبو، لمراسلة (وات) بالجهة.
ويذكر أن قطعان الإبل الموجودة بمدخل حزوة ما فتئت تتسبّب في حوادث الطرقات، والتي أودى البعض منها بحياة أرواح بشرية، فضلا عن نفوق جملة من رؤوس الإبل، وذلك بسبب عدم الانتهاء من تجهيز هذه القطعان بالأحزمة العاكسة للضوء، حتى تسهل رؤيتها من مسافات بعيدة وتجنّب بذلك مستعملي الطريق مثل هذه الحوادث.
وفي هذا السياق، أشار عاطف الدبو، إلى أن خلية الارشاد الفلاحي وبالتنسيق مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، انطلقت في تنفيذ برنامج لتجهيز كافة القطعان بالأحزمة العاكسة للضوء وتنظيم أيام تحسيسية لفائدة المربين في الغرض، لدعوتهم إلى الانخراط في هذا البرنامج.
ولفت في هذا الصدد، إلى أن عمليّة تجهيز القطعان لم تكتمل، وذلك في انتظار اقتناء الكمية اللازمة من الأحزمة عن طريق ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، في المقابل، وفّرت الخليّة كميّة منها وقع تركيزها بالتنسيق مع الشركات التعاونية في قطاع الإبل الموجودة بالمنطقة.
ويذكر أن قطعان الإبل الموجودة بمدخل حزوة ما فتئت تتسبّب في حوادث الطرقات، والتي أودى البعض منها بحياة أرواح بشرية، فضلا عن نفوق جملة من رؤوس الإبل، وذلك بسبب عدم الانتهاء من تجهيز هذه القطعان بالأحزمة العاكسة للضوء، حتى تسهل رؤيتها من مسافات بعيدة وتجنّب بذلك مستعملي الطريق مثل هذه الحوادث.
وفي هذا السياق، أشار عاطف الدبو، إلى أن خلية الارشاد الفلاحي وبالتنسيق مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، انطلقت في تنفيذ برنامج لتجهيز كافة القطعان بالأحزمة العاكسة للضوء وتنظيم أيام تحسيسية لفائدة المربين في الغرض، لدعوتهم إلى الانخراط في هذا البرنامج.
ولفت في هذا الصدد، إلى أن عمليّة تجهيز القطعان لم تكتمل، وذلك في انتظار اقتناء الكمية اللازمة من الأحزمة عن طريق ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، في المقابل، وفّرت الخليّة كميّة منها وقع تركيزها بالتنسيق مع الشركات التعاونية في قطاع الإبل الموجودة بالمنطقة.
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Par:rommen (Tunisia )
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