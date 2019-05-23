Radio Babnet Tunisie On Air: Adnane Chawachi - Chagalitni  

الديوانة : حجز لعب مهربة بقيمة جملية ناهزت 7 مليون دينار

Jeudi 23 Mai 2019

Jeudi 23 Mai 2019
باب نات - قامت مصالح ادارة الأبحاث الديوانية معززة بوحدات من الحرس الديواني بحملة تفتيش المخازن والمحلات التي تنشط في مجال ترويج لعب الأطفال بصفة غير قانونية وذلك بكامل تراب الجمهورية اسفرت عن حجز كميات هامة من اللعب المهربة ناهزت قيمتها الجملية 7 مليون دينار.

حيث تمكنت المصالح الديوانية المذكورة بجهة سوسة من حجز لعب مختلفة بقيمة 393 الف دينار وتم حجز كميات مماثلة بكل من مساكن والمنستير والمهدية.


وبجهة صفاقس، تمكنت مصالح الحرس الديواني على اثر استهداف مخزن بوسط المدينة من حجز 4761 زوج احذية مختلفة الانواع مهربة من القطر الجزائري بقيمة جملية ناهزت 138 مليون دينار. كما تمكنت فرقة الحرس الديواني بصفاقس من احباط ثلاث عمليات تهريب لكميات من الملابس الجاهزة قدرت قيمتها ب36 الف دينار وفي نفس السياق تمكنت وحدات الحرس الديواني بتونس العاصمة على اثر استهداف محل وسط المدينة من حجز ملابس جاهزة مهربة قدرت قيمتها ب33 الف دينار.

  
  
     
  
cadre-580d45081cdd3ea8b3a74fa934550c44-2019-05-23 10:12:55






0 de 0 commentaires pour l'article 182809



En continu

الخميس 23 ماي 2019 | 18 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:53 19:28 16:06 12:23 05:05 03:17
24°
 26° % 33 :الرطــوبة
تونــس 17°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
26°-1731°-2024°-1822°-1623°-18
  • Avoirs en devises
    13109,9

  • (22 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,33909 DT        1$ =2,99555 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 mai)   359,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558606001|182809 655|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires