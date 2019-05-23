الديوانة : حجز لعب مهربة بقيمة جملية ناهزت 7 مليون دينار

Jeudi 23 Mai 2019



باب نات

- قامت مصالح ادارة الأبحاث الديوانية معززة بوحدات من الحرس الديواني بحملة تفتيش المخازن والمحلات التي تنشط في مجال ترويج لعب الأطفال بصفة غير قانونية وذلك بكامل تراب الجمهورية اسفرت عن حجز كميات هامة من اللعب المهربة ناهزت قيمتها الجملية 7 مليون دينار.حيث تمكنت المصالح الديوانية المذكورة بجهة سوسة من حجز لعب مختلفة بقيمة 393 الف دينار وتم حجز كميات مماثلة بكل من مساكن والمنستير والمهدية.وبجهة صفاقس، تمكنت مصالح الحرس الديواني على اثر استهداف مخزن بوسط المدينة من حجز 4761 زوج احذية مختلفة الانواع مهربة من القطر الجزائري بقيمة جملية ناهزت 138 مليون دينار. كما تمكنت فرقة الحرس الديواني بصفاقس من احباط ثلاث عمليات تهريب لكميات من الملابس الجاهزة قدرت قيمتها ب36 الف دينار وفي نفس السياق تمكنت وحدات الحرس الديواني بتونس العاصمة على اثر استهداف محل وسط المدينة من حجز ملابس جاهزة مهربة قدرت قيمتها ب33 الف دينار.