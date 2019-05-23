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من بين الصفحات التي تديرها الشركة الإسرائيلية و إستهدفت الإنتخابات التونسية : الفايسبوك يحذف هذه الصفحة الإمارتية

Jeudi 23 Mai 2019

Jeudi 23 Mai 2019
باب نات - طارق عمراني - يبدو أن ملف غلق إدارة الفايسبوك لصفحات تديرها شركة أرخميدس الإسرائيلية و التي تستهدف تونس ضمن مجموعة من الدول مازال يبوح بأسراره ،فقد قامت إدارة الفايسبوك بحظر صفحة موقع كيو بوست Q posts الإماراتية و المعادية لحركة النهضة التونسية ،صفحة كيو بوست و التي تمكنت في ظرف اشهر قليلة من إستقطاب 300 الف متابع و تعتمد على خدمة الإشهار الممول الموجه جغرافيا لإستهداف المتابع التونسي ،إختفت من على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك في ذات اليوم الذي أعلن فيه الفايسبوك عن حظر صفحات تديرها الشركة الإسرائيلية أرخميدس و تستهدف الإنتخابات في تونس .




و كان موقع باب نات قد نشر مقالا سنة 2018 تحت عنوان كيوبوست،حفريات و تلفزيون الغد و غيرهم: الوجه المكشوف للحرب الإعلامية الإماراتية على حركة النهضة في تونس .

تحدث فيه عن موقع كيو بوست المشبوه و مجموعة أخرى من الصفحات و المواقع الإماراتية المشبوهة التي تستهدف المسار الديمقراطي التونسي بشكل عام و حركة النهضة بشكل خاص .

و في نفس السياق كان موقع باب نات كان قد أنفرد بنشر قائمة الصفحات التونسية التي حظرها الفايسبوك بسبب تمويلها و إدارتها من قبل الشركة الإسرائيلية المذكورة .

  
  
     
  
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