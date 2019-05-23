السفير الأمريكي بتونس : تونس تعطي القدوة الحسنة للمنطقة في معاملتها لمواطنيها اليهود

Jeudi 23 Mai 2019
وات - قال سفير الولايات المتحدة الامريكية دونالد بلوم، لدى حضوره ظهر يوم الاربعاء، إنطلاق تظاهرة معبد الغريبة اليهودي بجربة (ولاية مدنين)، إن إحياء هذه التظاهرة التي تتزامن مع شهر رمضان، هو احتفاء بنموذج رفيع في التعددية الدينية، يبرز تقاليد تونس الراسخة في التسامح واحترام جميع الأديان.
وأكد بلوم، أن تونس تعطي القدوة الحسنة للمنطقة في معاملتها لمواطنيها اليهود، قائلا "إن المجتمع اليهودي في جربة عريق ويحافظ على ممارسته الدينية وثقافته، في بلد يفخر بتساوي جميع مواطنيه، بقطع النظر عن الديانات".
تجدر الإشارة، الى أن الأرقام تفيد بأن زيارة معبد الغربية ما بين 22 و 23 ماي 2019 ، ستستقطب حوالي 7 ألاف سائح سيتوافدون من عدة وجهات أوروبية الى جانب الجالية اليهودية بجربة، حسب ما صرح به روني الطرابلسي وزير السياحة والصناعات التقليدية.
وأكد بلوم، أن تونس تعطي القدوة الحسنة للمنطقة في معاملتها لمواطنيها اليهود، قائلا "إن المجتمع اليهودي في جربة عريق ويحافظ على ممارسته الدينية وثقافته، في بلد يفخر بتساوي جميع مواطنيه، بقطع النظر عن الديانات".
تجدر الإشارة، الى أن الأرقام تفيد بأن زيارة معبد الغربية ما بين 22 و 23 ماي 2019 ، ستستقطب حوالي 7 ألاف سائح سيتوافدون من عدة وجهات أوروبية الى جانب الجالية اليهودية بجربة، حسب ما صرح به روني الطرابلسي وزير السياحة والصناعات التقليدية.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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