حريق بمغازة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين يسفر عن أضرار مادية طفيفة

Mercredi 22 Mai 2019



وات

- اندلع، يوم الأربعاء ، حريق بمغازة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين الموجودة بالمركب الشبابي وسط مدينة القصرين، مما أسفر عن أضرار مادية طفيفة.وقد تدخلت أعوان الحماية المدنية في الإبان وتمكنت من إخماد الحريق في وقت وجيز وحالت دون تسجيل خسائر جسيمة، وفق مدير المركب الشبابي أسامة الرميلي.وذكر الرميلي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن فرق الشرطة الفنية بالجهة تحولت على عين المكان وقامت بالمعاينات الضرورية وفتحت تحقيقا في الغرض لكشف ملابسات الحريق الذي أسفر عن أضرار طفيفة تمثلت في إحتراق تجهيزات مكتبية.وأبرز في سياق متصل أن هذه المغازة تحتوي على تجهيزات ومعدات سمعية وبصرية وأثاث مكتبي ورياضي وقد تعرضت السنة الفارطة إلى السرقة، حيث قدرت قيمة هذه المسروقات بحوالي 45 ألف دينار ولم يتم إلى اليوم كشف مرتكب هذه السرقة.لطيفة