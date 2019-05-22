حريق وسط مدينة توزر يأتي على سلع تجار عرضيين ينتصبون ليلا

Mercredi 22 Mai 2019



وات

- أتى حريق نشب مساء الأربعاء على سلع تجار عرضيين ينتصبون ليلا وسط مدينة توزر، مما خلف خسائر مادية، وفق مصدر من الإدارة الجهوية للحماية المدنية.وقد طالت ألسنة اللهب الأغشية البلاستيكية المستعملة كاغطية لسلع التجار العرضيين فضلا عن احتراق عدة قطع من الملابس الجاهزة.وبين ذات المصدر في توضيح ل(وات) أن الخسائر المادية كانت محدودة لدى عدد قليل من التجار فيما لم تسجل خسائر أخرى، مضيفا أن السبب الرئيسي للحريق يتمثل في تماس كهربائي بسبب غياب الصيانة للاسلاك الكهربائية.وأفاد أن والي الجهة زار المتضررين ووعد بصيانة الأسلاك الكهربائية بداية من يوم غد الخميس.