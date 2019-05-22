نزول كميات من البرد بجندوبة يتسبب في أضرار متفاوتة في عدة مزارع فلاحية

Mercredi 22 Mai 2019



وات

- تعرضت مزارع في مناطق العزيمة وتاسة والمعاريف من معتمدية جندوبة مساء اليوم الاربعاء إلى أضرار متفاوتة جراء نزول كميات من البرد.وقال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري عمر الغزواني، لمراسل (وات) بالجهة، إن الأضرار شملت مزارع الحبوب والدلاع والبطيخ والطماطم واللفت السكري، موضحا أن الأضرار طالت مزارع حبوب منبسطة سيصعب حصادها وتمثلت في تفتت أوراق الخضر وركود المياه في بعض المزارع الاخرى.من جهته قلّل المندوب الجهوي للفلاحة بالنيابة محمد العوادي من مخاطر البرد بالنسبة لمزارع الحبوب، معتبرا أن الخطر الوحيد يتمثل في تأخر محتمل لموسم الحصاد في المناطق التي شهدت نزول البرد، وذلك بسبب بروز حشائش خضراء، مضيفا أن مزارع الخضر على غرار الطماطم وغيرها تستوجب متابعة ومراقبة تخوفا من بروز أمراض فطرية.وكانت منطقة العزيمة والمعاريف وتاسة وجزءا من منطقة "بن بشير" قد شهدت مساء اليوم الأربعاء نزول كميات من البرد في حين شهدت مناطق أخرى من ولاية جندوبة نزول كميات من الأمطار.