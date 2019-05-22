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الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقرر التمديد في فترة التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية الى يوم 15 جوان 2019

Mercredi 22 Mai 2019

Mercredi 22 Mai 2019
وات - أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون مساء الاربعاء، ان مجلس الهيئة قرر بالاجماع التمديد الى يوم 15 جوان 2019 في فترة التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

وافاد بفون خلال ندوة صحفية انعقدت بتونس العاصمة حول "الاحصائيات الخاصة بمرحلة التسجيل"، ان تعديل الرزنامة وقرار التمديد يتنزل في اطار تمكين التونسيين المقيمين بالخارج من التسجيل للمشاركة في الانتخابات، سيما وان الخدمات المتاحة منذ انطلاق التسجيل في الفترة الاولى لم تكن متاحة لهؤلاء بالشكل المطلوب.


  
  
     
  
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