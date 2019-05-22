جربة: انطلاق الزيارة السنوية لمعبد الغريبة

Mercredi 22 Mai 2019
وات - انطلقت اليوم رسميا الزيارة السنوية لمعبد الغريبة اليهودي في جزيرة جربة وسط حضور أمني مكثف وإقبال هام لليهود من تونس ومن بلدان أخرى حتى لا يفوّتوا فرصة إنعاش الرّوح بممارسات وشعائر دينية تحمل عندهم قداسة كبرى.
توافد اليهود على المعبد الذي لبس حلّة جديدة وهو يحيي زيارته السنوية جماعات فملؤوا المكان حركة وصخبا وتعالت زغاريد النسوة والأدعية ممتزجة بأجواء الغناء والطرب مثلما امتزج الجانب الروحي بجانب آخر علائقي فتحول المكان المقدس إلى فضاء للتعارف وإحياء ذكريات قديمة وإبرام صفقات.
اختلفت أعمارهم وأجناسهم وبقيت الشعائر والطقوس نفسها إضاءة الشموع وأخذ بعض من الزيت وبيضة مسلوقة تكتب عليها أمنياتهم يضعونها في قبو يعتقد أن بداخله حجر من بيت المقدس وفي بناية اخرى مقابلة للمعبد الحركة مختلفة هناك بما يسمى الوكالة سلع معروضة بين منتوجات للصناعات التقليدية وأكلات متنوعة يبقى البريك أبرزها.
تنتظم زيارة الغريبة في ظروف طيبة ونجاح باهر حسب ما ذكره بيريز الطرابلسي رئيس هيئة الغريبة الذي اعتبر حضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد الانطلاق الرسمي للزيارة أفضل رسالة توجّه لليهود ولكل العالم ويجسّد ذلك التعايش والتسامح واحترام كل الديانات على أرض تونس.
وذكر بيريز أن عدد الزوار بلغ اليوم 4 آلاف زائر متوقّعا أن يصل مع المساء الى خمسة آلاف وبلوغ هذا الرقم اليوم ستسجل زيارة الغريبة عدد زوار سبعة آلاف زائر قائلا إن الغريبة تكبر من سنة إلى أخرى.
وتحدث بيريز عن شخصيات "نوعيّة" تحضر احتفالات هذه السنة بين دينية هي أحبار عدة دول وسياسية وديبلوماسيات لكن " يبقى حضور الشاهد رئيس الحكومة أفضل نجاح لزيارة هذا العام ستحفظها الغريبة " حسب قوله.
توافد اليهود على المعبد الذي لبس حلّة جديدة وهو يحيي زيارته السنوية جماعات فملؤوا المكان حركة وصخبا وتعالت زغاريد النسوة والأدعية ممتزجة بأجواء الغناء والطرب مثلما امتزج الجانب الروحي بجانب آخر علائقي فتحول المكان المقدس إلى فضاء للتعارف وإحياء ذكريات قديمة وإبرام صفقات.
اختلفت أعمارهم وأجناسهم وبقيت الشعائر والطقوس نفسها إضاءة الشموع وأخذ بعض من الزيت وبيضة مسلوقة تكتب عليها أمنياتهم يضعونها في قبو يعتقد أن بداخله حجر من بيت المقدس وفي بناية اخرى مقابلة للمعبد الحركة مختلفة هناك بما يسمى الوكالة سلع معروضة بين منتوجات للصناعات التقليدية وأكلات متنوعة يبقى البريك أبرزها.
تنتظم زيارة الغريبة في ظروف طيبة ونجاح باهر حسب ما ذكره بيريز الطرابلسي رئيس هيئة الغريبة الذي اعتبر حضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد الانطلاق الرسمي للزيارة أفضل رسالة توجّه لليهود ولكل العالم ويجسّد ذلك التعايش والتسامح واحترام كل الديانات على أرض تونس.
وذكر بيريز أن عدد الزوار بلغ اليوم 4 آلاف زائر متوقّعا أن يصل مع المساء الى خمسة آلاف وبلوغ هذا الرقم اليوم ستسجل زيارة الغريبة عدد زوار سبعة آلاف زائر قائلا إن الغريبة تكبر من سنة إلى أخرى.
وتحدث بيريز عن شخصيات "نوعيّة" تحضر احتفالات هذه السنة بين دينية هي أحبار عدة دول وسياسية وديبلوماسيات لكن " يبقى حضور الشاهد رئيس الحكومة أفضل نجاح لزيارة هذا العام ستحفظها الغريبة " حسب قوله.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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